Cristi Danilet critica garantiile oferite magistratilor in proiectul de desfiintare al Sectiei Speciale: "Nu i se pare nimanui curios ca numai dosarele cu privire la magistrati trebuie controlate de CSM?"

"Sunt lipsite de orice rationament logic sau juridic. Un mecanism arbitrar"

Acesta enumara mai multe probleme cu aceasta prevedere si sustine ca "la CSM nu se fac dosare penale. Dosarele penale se fac la parchet si se judeca la instante. Orice interpunere pe traseu a unei alte entitati inseamna imixtiune in justitie . Iar astfel de imixiuni sunt interzise".Comisia Juridica a Camerei Deputatilor a decis joi ca Sectia Speciala de anchetare a magistratilor trebuie desfiintata, ca dosarele de urmarire penala privind magistratii se vor face de parchetele obisnuite (de la Tribunal pt omor DIICOT pentru droguri DNA pentru coruptie), dar a decis: "Judecatorii si procurorii pot fi trimisi in judecata pentru savarsirea unei infractiuni contra infaptuirii justitiei, de coruptie si de serviciu ori a unei infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie numai cu incuviintarea Sectiei pentru judecatori sau, dupa caz, a Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii".Lista problemelor identificate de judecatorul Danilet in proiectul desfiintarii SIIJ."1. CSM se ocupa de cariera magistratilor: sa ii recruteze, avanseze, transfere, sanctioneze, pensioneze. La CSM nu se fac dosare penale. Dosarele penale se fac la parchet si se judeca la instante. Orice interpunere pe traseu a unei alte entitati inseamna imixtiune in justitie. Iar astfel de imixiuni sunt interzise;2. Se vrea ca CSM sa se interpuna in actul de justitie numai cu privire la coruptia judiciara.2.1. Nu i se pare nimanui nimic de controlat daca un magistrat este trimis in judecata ca a omorat pe cineva, ca a traficat minori, ca a violat sau a talharit pe cineva. Se pare ca numai daca a falsificat un act, a delapidat o suma de bani de la birou sau a luat mita trebuie verificat procurorul care a facut ancheta . De ce diferentierea asta intre coruptie si alte infractiuni cand sunt comise de un magistrat?!2.2. Nu i se pare nimanui curios ca numai dosarele cu privire la magistrati trebuie controlate de CSM? Adica, daca tot suntem egali in fata legii, de ce sa nu verifice CSM orice rechizitoriu facut de orice procuror pentru orice infractiune cu privire la orice persoana?!3. La DNA sunt procurori specializati in coruptie. La CSM sunt doua sectii:- una de procurori (6 membri) care ar trebuie sa controleze rechizitoriile privind procurorii banuiti de coruptie. Dar, dintre procurorii CSM care cel mult unul poate fi specializat pe coruptie;- una de judecatori (10 membri) care ar trebuie sa controleze rechizitoriile privind procurorii banuiti de coruptie. Dar, printre judecatorii CSM se afla judecatori de civil, de comercial, de familie, de contencios, de penal, de muncii, fara specializare pe coruptie si unul, cel mult doi de penal cu specializare pe coruptie.Cum sa verifice dosarele si rechizitoriile pe coruptie judiciara persoane care nu sunt specializate pe asa ceva??4. Regula este ca un magistrat de la Judecatorii, Tribunale si Curtile de Apel este judecat de un judecator de la Curtea de Apel, iar un judecator de ICCJ este judecat de trei judecator de la ICCJ.Pai, in CSM - care ar trebui sa incuviinteze trimiterea in judecata - sunt si judecatori de la Judecatorii si Tribunale. Cum ar putea acestia sa decida daca trebuie trimis in judecata un judecator bnuit de coruptie de la Curtea de Apel sau de la ICCJ, adica de la instante superioare lor??5. Sa presupunem ca Sectia de judecatori permite trimiterea in judecata a unui magistrat banuit de coruptie. Pai, soarta lui e pecetluita: cand 10 judecatori din CSM au spus ca rechizitoriul e ok, atunci judecatorul de caz si cei din apel nu mai au ce face, vor da sigur condamnare, procesul nici nu mai conteaza. In plus, ce judecator ar indrazni sa decida altfel de cum a decis insusi organismul care ii gestioneaza lui cariera?6. Sa presupunem ca CSM nu permite trimiterea in judecata a unui magistrat banuit de coruptie. Pai, in Constitutie scrie ca justitia se poate face doar de instante. Or, daca CSM blocheaza dosarul in faza de trimitere in judecata, cine verifica daca CSM a luat corect aceaa decizie? Caci nu exista nicio reglementare pentru a contesta acea decizie a CSM, intrucat azi Parlamentul nu a decis si o astfel de procedura", a scris Cristi Danilet pe blogul sau. Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor critica vineri, 19 martie, amendamentele votate joi in Comisia Juridica in cadrul proiectului de desfiintare al Sectiei Speciale prin care sunt introduse o serie de garantii privind anchetarea magistratilor - si anume necesitatea unui aviz din partea sectiilor CSM pentru inceperea urmaririi penale a unui procuror sau judecator.AMASP sustine ca, exceptand "un numar redus de persoane foarte vocale, niciun magistrat nu si-a exprimat dorinta de a dobandi "garantii suplimentare", "imunitati de facto", "avize" sau un tratament diferit fata de alti cetateni" si cere parlamentarilor "de buna credinta" sa nu voteze acest proiect.Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat ca varianta de compromis la care s-a ajuns in Camera Deputatilor in ceea ce priveste proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei Speciale este "o solutie nefericita", dar ca in absenta acestei solutii proiectul de desfiintare a SIIJ ar fi fost blocat.