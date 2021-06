Scandalul inregistrarilor de la Oradea. CSM a anulat actiunea disciplinara fata de procurorii Ciprian Man si Cristian Ardelean

Verdictul s-a dat fara ca Sectia pentru procurori in materie disciplinara din CSM sa mai analizeze cazul, pe fond, respingandu-l din cauza unui viciu de procedura, si anume ca actiunea a fost avizata de inspectorul sef Lucian Netejoru, la vremea respectiv instalat sef interimar al Inspectiei Judiciare, fara respectarea normelor europene, scrie eBihoreanul.ro Conform procurorului Cristian Ardelean, este vorba despre punerea in practica a hotararii Curtii Europene de Justitie, care stabileste in afara oricarui dubiu ca numirea inspectorului sef in septembrie 2018 a fost una politica si incalca tratatul Uniunii Europene."Practic toate actele intocmite in timpul interimatului inspectorului sef, in perioada septembrie 2018 - mai 2019, sunt nule.Prezenta cauza a fost constituita in baza sesizarii din oficiu a inspectorului sef, iar toate actele pe care le-a intocmit ulterior, repartizarea dosarului, avizarea inceperii cercetarii, sunt nule", a explicat procurorul Cristian Ardelean.El si procurorul Ciprian Man au ridicat mai multe exceptii, printre care si nerespectarea repartizarii aleatorii. "Adica nu a fost desemnat aleatoriu inspectorul care sa cerceteze cauza, asa cum prevede procedura in materie", a mai aratat Ardelean.Procurorul considera, de asemenea, si ca actiunea nu a avut temei. "Nu s-a probat niciodata ca acele inregistrari sunt autentice, nu se stie cine le-a facut, cand, ce mijloc a utilizat si in ce scop au fost facute.Cei doi procurori oradeni au fost revocati din functiile de procuror DNA in 2019, in urma unor hotarari luate de Sectia de procurori a CSM prin care li s-au imputat parerile exprimate intr-o inregistrare din sediul DNA Oradea, difuzata in spatiul public de avocatul Razvan Doseanu, in care vorbeau despre judecatori favorabili si nefavorabili si despre "linistirea" celor din urma.Discutiile s-au purtat intr-un cadru mai larg, in inregistrare auzindu-se si vocea procurorului Adrian Muntean, Cosmin Pantea si Lucian Rus. Dintre acestia din urma, Muntean si Pantea plecasera deja din DNA in 2018, primul la cerere, in timp ce Pantea a fost nevoit sa plece pentru ca, dupa noile reglementari, nu indeplinea conditiile de vechime. Lucian Rus, in schimb, este si in prezent procuror DNA, fiind delegat la sefia structurii din Timisoara.