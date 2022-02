CSM acuza o campanie impotriva judecatorilor dusa de Guvern si Parlament: E un adevarat atentat la independenta Justitiei

CSM denunta, miercuri, "o adevarata campanie concertata" impotriva judecatorilor, cu referire la veniturile lor si cere prudenta si retinere in discursul public si identificarea de solutii pentru rezolvarea problemelor reale care afecteaza sistemul de justitie.

Sectia pentru judecatori a CSM arata ca, in ultima perioada de timp, are loc "o adevarata campanie concertata derulata impotriva corpului profesional al judecatorilor de catre celelalte doua puteri, legislativa si executiva, cu referire la veniturile acestora - pensii, salarii si alte drepturi banesti".

Potrivit sursei citate, veniturile judecatorilor in sens larg decurg din lege si reprezinta reflectarea corecta a rolului pe care il indeplinesc intr-o societate democratica prin raportare atat la indatoririle si restrictiile impuse acestora de-a lungul intregii cariere, cat si la importanta activitatii desfasurate pentru echilibrul puterilor in stat si respectarea drepturilor si libertatilor tuturor cetatenilor.

Sursa citata mentioneaza ca sumele de bani reprezentand restante salariale cuvenite judecatorilor sunt consecinta directa a sanctionarii prin hotarari judecatoresti definitive a incalcarilor repetate ale legislatiei in domeniul salarizarii de catre ministrul Justitiei - in calitate de ordonator principal de credite - si a esalonarilor pe perioade foarte mari de timp a platii acestora.

"In conditiile in care problemele grave de personal si de infrastructura cu care se confrunta instantele de la toate gradele de jurisdictie din tara sunt constant ignorate de catre cei care au atat obligatia, cat si mijloacele de a le rezolva, consideram ca atacul la adresa judecatorilor este lipsit de orice substanta si are ca unic scop antagonizarea societatii fata de acestia. Acest lucru reprezinta un adevarat atentat la independenta Justitiei", precizeaza Sectia pentru judecatori a CSM intr-un comunicat.

In aceste circumstante, mentioneaza sursa citata, declaratiile ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, din data de 18 februarie, formulate cu ocazia audierilor derulate in cadrul comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului, "sunt nejustificate si regretabile".

"Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii solicita atat ministrului Justitiei, cat si celorlalte doua puteri legislativa si executiva prudenta si retinere in discursul public la adresa corpului profesional al judecatorilor si intensificarea eforturilor in sensul identificarii solutiilor ce se impun pentru rezolvarea problemelor reale care afecteaza sistemul de justitie si in mod direct pe toti justitiabilii", se mai arata in comunicat.