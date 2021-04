Consiliul Superior al Magistraturii ii cere lui Stelian Ion sa majoreze salariile cu 25% pentru toti judecatorii de la curtile de apel, tribunale si judecatorii

In 2017, indemnizatia de incadrare bruta pentru un judecator era de aproximativ 12.000 de lei pe luna. Este vorba despre salariul pentru un judecator de la judecatorie, cu o vechime de pana in trei ani. Un judecator cu grad de tribunal, cu o vechime intre cinci si 10 ani, are o indemnizatie in jurul valorii de 19.850, in timp ce un judecator de la curtea de apel cu o vechime intre 6-10 ani are in jur de 20.800 de lei, tranmsite Hotnews.ro Intr-o adresa transmisa ministrului Justitiei, Stelian Ion, presedintele CSM , Bogdan Mateescu, ii cere acestuia sa analizeze "oportunitatea emiterii unor ordine de salarizare potrivit carora indemnizatiile personalului din instantele judecatoresti sa fie calculate in raport de valoarea de referinta sectoriala in suma de 605,22 lei, in vederea asigurarii unui nivel de salarizare unitar" pentru toti judecatorii.In ultimii ani, judecatorii au deschis mai multe procese si au cerut sa li se majoreze valoarea de referinta sectoriala de la 484 la 605 lei, iar majoritatea proceselor au fost castigate de magistrati , potrivit Radio Europa Libera . De exemplu, in 19 mai 2020, Tribunalul Bucuresti a decis, intr-un singur termen de judecata, ca 8 judecatori de la Constanta sa aiba salariile calculate la o valoare de referinta de 605 de lei, precizeaza sursa citata.