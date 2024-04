CSM va cere desfiintarea tribunalelor militare: Este inadmisibil!

Horatiu Dumbrava (CSM) a declarat ca se are in vedere desfiintarea instantelor militare din toata tara si infiintarea unor complete specializate.

Prezent joi la sedinta de bilant a Curtii de Apel (CA) Suceava, el a spus ca instantele militare pentru care CSM intentioneaza sa propuna desfiintarea sunt Curtea de Apel Militar Bucuresti, precum si tribunalele militare Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara si Bucuresti.

"Ca sa aveti o imagine, un judecator de la Curtea de Apel Suceava solutioneaza pe luna, in afara vacantei judecatoresti, peste optzeci de dosare, un judecator militar solutioneaza per luna, la Iasi, de exemplu, 1,9 dosare sau la Cluj 1,5 dosare. La Bucuresti, e adevarat ca sunt mai multe, opt dosare pe luna.

Trebuie sa echilibram munca judecatorilor pe toate palierele, inclusiv la instantele militare si avem in intentie acest lucru. Mai bine, spre exemplu, ducem un post de la aceste instante militare, prin desfiintare, la Judecatoria Botosani care a avut incarcatura pe judecator, in 2014, 1.806 dosare", a spus Dumbrava.

El a aratat ca s-a discutat deja acest subiect in cadrul CSM si va fi avansata "cat de curand" o propunere in acest sens.

"A aparut, ca un fetis, cum ca Tratatul de aderare la Alianta Nord Atlantica nu ar permite acest lucru. Nu este adevarat. Daca citim cu atentie Legea cadru 362 din 2004, nu se face referinta la existenta instantelor militare", a spus Dumbrava, adaugand ca CSM va propune existenta unor complete specializate pentru militari la instantele ordinare, inclusiv la Inalta Curte.

"Instantele militare nu au efectiv de lucru. Trebuie sa va imaginati ca in anul 2014 nu au avut niciun rechizitoriu de solutionat, trimis in 2014. Este inadmisibil, daca ne gandim in raport cu celelalte instante cum e Curtea de Apel Bucuresti, care are dosare extrem de complexe in penal, dar nu numai in penal. Trebuie sa facem propuneri, iar Parlamentul sa intervina", a mai spus Dumbrava.