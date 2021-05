Cum a ajuns o firma de deszapeziri sa fie condamnata pentru moartea unui angajat. Initial, a fost gasita nevinovata

Mortul, gasit vinovat

Firma, gasita vinovata in apel

Curtea de Apel Brasov a pronuntat recent sentinta finala intr-un dosar de ucidere din culpa in care au fost judecati un muncitor si firma la care lucreaza. Totul a inceput in dimineata zilei de 30 noiembrie 2014. Muncitorii firmei de deszapezire au fost chemati la lucru pentru a interveni pe mai multe drumuri Camioanele au intrat in baza in care era depozitat materialul antiderapant. In timp ce astepta sa fie incarcat, soferul unui camion a coborat din masina si a intrat in zona de actiune a utilajului cu care era incarcat camionul. Muncitorul de pe utilaj, care realiza o manevra de mers cu spatele, nu l-a vazut pe barbatul coborat din masina si l-a calcat, omorandu-l.Imediat a fost deschisa o ancheta si muncitorul de pe utilajul de incarcare a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa. De asemenea, firma angajatoare a fost trimisa in judecata pentru ucidere din culpa si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca."Pentru mersul cu spatele al incarcatorului frontal, singura posibilitate de vizualizare a traseului de urmat este asigurarea deserventului in oglinzile retrovizoare exterioare, constructia incarcatorului nepermitand rotirea scaunului deserventului pentru accesarea comenzilor.Bineinteles, o alta modalitate de efectuare a manevrelor in siguranta, ar fi fost supravegherea si dirijarea operatiunilor efectuate de catre o terta persoana. Ori in momentul producerii accidentului manevrele efectuate de catre nu au fost supravegheate de catre vreo persoana.Toate acestea in conditiile in care potrivit instructiunilor proprii de securitate si sanatatea muncii pentru incarcare-descarcare se prevede in mod clar faptul ca operatiile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub supravegherea unui conducator care va stabili si metodele utilizate", a aratat procurorul in rechizitoriu.Prima faza a procesului s-a judecat la Judecatoria Brasov. Judecatorii de aici au decis ca nici firma, nici muncitorul de pe utilaj nu sunt vinovati pentru moartea barbatului calcat de incarcatorul de materiale."Supravegherea si dirijarea operatiunilor efectuate de catre numitul R.I. de catre o terta persoana nu este o modalitate de actiune despre care sa se poata afirma dincolo de orice indoiala rezonabila ca ar fi fost obligatorie potrivit normelor si instructiunilor specifice in vigoare la momentul producerii incidentului. (...)Se constata ca toti angajatii societatii audiati in cauza au declarat ca aveau cunostinta de instructiunile speciale anterior referite, potrivit carora era interzisa prezenta personalului in zona de incarcare in momentul in care actiona incarcatorul frontal, aceasta regula fiind respectata de toate persoanele prezente la locul incidentului, cu exceptia victimei", a aratat Judecatoria Brasov.Cu ocazia apelului, judecat la Curtea de Apel Brasov, sentinta Judecatoriei Brasov a fost anulata in parte. Achitarea muncitorului de pe utilaj a fost mentinuta, dar firma de deszapeziri a fost condamnata la plata unei amenzi penale in valoare de 50.000 de lei pentru ucidere din culpa si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca."Se observa ca daca exista desemnat un supraveghetor a activitatii derulate de catre incarcatorul frontal, conform celor argumentate anterior, exista posibilitatea ca evenimentul care formeaza obiectul prezentului dosar sa nu fi avut loc, accidentul de munca fiind consecinta conjugata a nerespectarii de catre angajator a propriilor instructiuni, si a incalcarii unei alte dispozitii prohibitive de catre victima.Nu se poate spune ca prezenta victimei in zona de actiune a utilajului ar fi fost una ce nu putea ar fi putut fi prevazuta de nicio persoana, in nicio imprejurare, in conditiile in care instituirea obligatiei de a desemna un supraveghetor avea rolul nu numai de a asigura conducatorul unui utilaj ca isi poate desfasura activitatea neperturbat, fara teama ca s-ar putea produce un incident nedorit, ci si acela de a preveni aparitia unui risc privind sanatatea si securitatea in munca, precum patrunderea unei persoane neavizate intr-o zona interzisa", au aratat judecatorii Curtii de Apel Brasov in sentinta, care este definitiva.