Cum a fost santajata o romanca dupa ce "s-a incurcat" cu un coleg de serviciu. Femeia, nevoita sa forteze concedierea barbatului

In plus, printr-o intermediara, femeia inselata a incercat sa o forteze pe victima, colega de serviciu cu iubitul sau, sa faca demersuri pentru concedierea barbatului.Dosarul de santaj trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea a ajuns in apel la Curtea de Apel Oradea dupa ce, in prima instanta , dosarul a fost judecat la Judecatoria Oradea. Aici, femeia acuzata de santaj a fost condamnata la un an de inchisoare cu suspendare, iar prietena ei, complice la santaj a primit o pedeapsa de opt luni cu amanarea aplicarii pedepsei.Dosarul a fost deschis in 2017 dupa ce o femeie din Oradea a depus plangere penala in care a reclamat ca este victima unui santaj din partea concubinei amantului sau.Concret, H.L.C. a aflat ca iubitul sau, P.G. o inseala cu o colega de serviciu, V.H.T. Reusind sa puna mana pe fotografii cu amanta iubitului sau in ipostaze indecente, femeia inselata a inceput santajul. Mai intai, victima a fost amenintata cu publicarea pozelor daca nu primeste lista cu toate colegele de la serviciu cu care iubitul sau a inselat-o.Ca sa o convinga pe victima sa cedeze santajului, in aprilie 2017 H.L.C a aratat pozele intime cu V.H.T. unor colege de serviciu ale acesteia, dar si fostului sot al victimei, pe care l-a cautat la serviciu pentru a-i inmana plicul cu pozele in care fosta sa sotie apare in ipostaze intime.Ulterior, femeia inselata a instigat-o pe o prietena a sa sa o santajeze pe persoana vatamata, solicitandu-i ca, pentru predarea cardului de memorie si a pozelor compromitatoare cu persoana vatamata, sa efectueze demersuri pentru ca numitul P.G. (n.r. amantul victimei) sa fie dat afara de la locul de munca.Femeia santajata a fost amenintata cu publicarea pozelor pe strada, in scara blocului, dar si cu prezentarea fotografiilor la "Protectia Copilului". "Daca ma duc la Protectia Copilului si arat pozele alea stii ce se poate intampla", este amenintarea complicei. Femeia supusa santajului nu se pierde cu firea si o ameninta pe santajista cu Politia. "Deci eu ma duc maine la politie , asa sa stii, da?", ii spune victima santajistei, potrivit unei informari de la dosar.Femeia complice la santaj i-a spus victimei ca daca vrea sa primeasca cardul pe care se afla pozele cu ea in ipostaze intime, trebuie sa faca demersuri pentru a-i fi concediat amantul. "Nu, eu va cer daca puteti sa dati afara de la locul de munca, iar eu dau pozele, iar dumneavoastra faceti ce vreti, puteti sa dati in tribunal, normal ca puteti sa dati in tribunal cu chestia asta, fara poze nu cred ca aveti cum sa-l dati, ca va trebuie dovada si dovada e la mine", se arata in dosarul de santaj.In urma procesului, femeia acuzata de santaj a primit un an de inchisoare cu suspendare, iar femeia care i-a fost complice a fost condamnata la opt luni de inchisoare cu amanarea pedepsei. De asemenea, victimei i-au fost acordate daune morale de 5.000 de lei."Inculpatele nu au recunoscut comiterea faptelor retinute in sarcina lor, negand ca actiunile intreprinse, modul si mijloacele prin care au actionat ar constitui vreo infractiune penala si ca doar au dorit sa o ajute pe persoana vatamata. De asemenea, ele au negat initial ca se cunosc", se arata in sentinta care a fost atacata cu apel la Curtea de Apel Oradea, unde procesul este pe rol.