Cum a ajuns un taximetrist sa fie condamnat la sase ani de inchisoare. S-a laudat ca are acces la "fabrica" de premise auto

Taximetristul, denuntat de client

Denuntatorul a fost "tepuit"

Condamnat la sase ani de inchisoare

Barbatul, condamnat cu suspendare intr-un dosar in care le-a promis unor ofiteri sub acoperire ca le face rost de permis, a recidivat, facand aceeasi promisiune unui client care l-a denuntat. Sentinta nu este definitiva.Tribunalul Bucuresti a pronuntat in 17 septembrie 2020 o prima sentinta intr-un dosar de trafic de influenta in care a fost trimis in judecata un taximetrist din Capitala. Potrivit rechizitoriului, taximetristul a ajuns sa fie judecat pentru trafic de influenta dupa ceDosarul de trafic de influenta a fost deschis de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti in ianuarie 2017, dupa ce C.T.B. l-a denuntat pe taximetrist. Denuntatorul a aratat ca la inceputul lunii decembrie 2016, a mers la serviciu cu un taxi , se arata in rechizitoriu.Taximetristul i-a mai spus clientului ca dupa ce va "face" scoala de soferi, se poate inscrie la examenul pentru permis si ca poate sa obtina permisul de conducere chiar si fara a se prezenta la nici una dintre probele examenului, insa va trebui sa plateasca o suma de bani pentru asta. Denuntatorul a mai declarat ca taximetristul nu a stiut sa ii spuna cat trebuie sa achite, dar stie ca in 2011, se platea pentru asa ceva 800-1.000 de euro.Clientul a fost de acord sa ii plateasca taximetristului 800 de lei pentru intocmirea dosarului, iar dupa plata unei prime transe de 400 de lei, cand a fost platita cea de-a doua transa, a fost organizat flagrantul. Taximetrisul a recunoscut partial acuzatiile aduse, recunoscand ca nu stie pe nimeni de la "fabrica" de premise si ca a cheltuit banii primiti de la denuntator in interes propriu."Inculpatul a precizat ca nu l-a indus in eroare pe C.T.B. cu privire la faptul ca ar cunoaste vreun examinator care sa poata sa il ajute la examenul auto, ci i-a spus doar ca a cunoscut pe cineva care i-a zis ca il costa 1.000 euro pentru tot, sala si traseu, si ca poate sa il baga in sala doar dupa ce are dosar la o scoala de soferi, dosar pentru care s-a oferit sa se ocupe pentru 800 lei", se arata in datele de la dosar.Judecatorul a decis ca apararea taximetristului, in sensul ca nu a indus-o in eroare pe persoana vatamata cu privire la faptul ca are influenta pe langa anumiti examinatori pe care ii cunoaste si astfel o poate ajuta sa obtina permisul de conducere in schimbul sumei de 1.000 de euro, ci doar i-a promis ca o poate ajuta sa-si faca dosarul pentru inscrierea la examen contra sumei de 800 de lei, a fost contrazisa de celelalte probe din dosar.Astfel, taximetristul care a fost condamnat in trecut cu suspendare pentru o fapta identica si se afla in termenul de incercare a primit sase ani de inchisoare., se arata in sentinta Tribunalului Bucuresti, care nu este definitiva, putand fi atacata cu apel la Curtea de Apel Bucuresti.