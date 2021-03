Un roman a primit de la Posta Romana despagubiri uriase pentru ca i-au fost ratacite sute de scrisori trimise in Anglia unor necunoscuti

Englezii care au primit plicuri cu bucati de ziare

Vasile nu a facut dovada ca e colectionar de carti postale

A profitat de "disfunctionalitati"

Printr-un proces deschis la Judecatoria Focsani in august 2018, Vasile B. a dat in judecata Posta Romana, cerand sa fie depagubit pentru ca in anii 2017 si 2018, a trimis mai multor persoane din Marea Britanie un numar de aproximativ 500 de scrisori recomandate ce contineau "carti postale vechi".Vasile a aratat ca pentru fiecare din scrisorile trimise a achitat tariful de 16 lei perceput de Posta Romana pentru astfel de servicii.Pentru "ratacirea" a aproximativ 220 de scrisori, vranceanul a primit in 2017 si 2018 despagubiri de peste 41.000 de lei. In urma procesului deschis de Vasile B. Judecatoria Focsani a obligat Posta Romana sa ii achite barbatului inca 52.000 de lei pentru 309 scrisori trimise si neajunse la destinatie.Sentinta Judecatoriei Focsani a fost, insa, modificata de Tribunalul Vrancea, care a respins cererea de acordare a despagubirilor. Sentinta Tribunalului Vrancea a fost atacata cu recurs.Pana la pronuntarea sentintei finale, dosarul judecat in apel la Tribunalul Vrancea dezvaluie modul in care romanul a ajuns sa fie despagubit cu zeci de mii de lei de Posta Romana pentru sute de scrisori trimise in Marea Britanie si neajunse la destinatie.Semnalul de alarma in privinta vranceanului a fost dat de Royal Mail, compania nationala de posta din Marea Britanie, care a sesizat Posta Romana cu privire la faptul ca o persoana din Romania reclama situatii de trimiteri pierdute sau nelivrate in Marea Britanie.Totodata, britanicii au avertizat ca sunt suspiciuni de frauda , mai ales ca unii dintre englezii la care au ajuns scrisori trimise de roman au primit hartii de ziar si nu au nicio legatura cu expeditorul.In procesul deschis de Vasile B, Posta Romana a aratat ca operatorul postal din Marea Britanie i-a informat ca procedura interna de prelucrare a trimiterilor inregistrate pe teritoriul tarii respective nu impune scanarea in aplicatii informatice a tuturor trimiterilor inregistrate."Pe cale de consecinta exista posibilitatea ca toate trimiterile declarate pierdute de posta britanica in decursul anilor precedenti sa fie de fapt distribuite destinatarilor, insa fara a exista posibilitatea de a pune la dispozitie documente care sa justifice distribuirea acestora", au aratat reprezentantii Postei Romane in proces.In procesul prin care i-a fost respinsa cererea de acordare a unor despagubiri de 52.000 de lei, vranceanul a incercat sa convinga judecatorii sustinand ca este un colectionar de carti postale, iar plicurile trimise contineau carti postale vechi.Judecatorii Tribunalului Vrancea nu au fost, insa, convinsi de povestea "colectionarului"."Tribunalul apreciaza ca reclamantul a actionat cu intentia de a obtine despagubiri, care este calificata de lege ca fiind frauduloasa, activitatea de trimitere a cartilor postale neconstituind prin ea insasi scopul pentru care acesta a apelat la serviciile postale internationale prestate de catre apelanta parata", arata Tribunalul Vaslui.Judecatorii Tribunalului Vrancea au mai aratat ca are o relevanta majora in judecarea cazului faptul ca Vasile B. nu a facut dovada ca este colectionar de carti postale vechi si ca a purtat corespondenta cu englezii carora le-a trimis scrisorile."Mai mult, potrivit inscrisurilor depuse de catre apelanta parata constand in formularele completate in cadrul cercetarilor efectuate de catre Royal Mail, operatorul desemnat de destinatie din Marea Britanie, rezulta ca acestia nu il cunosc pe expeditor, trimiterile nu au fost solicitate si nici nu reprezinta achizitii facute de catre acestia din Romania, in unele cazuri fiind vorba si despre 20-30 de trimiteri catre aceeasi persoana", au mai aratat judecatorii."Avand in vedere frecventa trimiterilor precum si imprejurarea ca desi a sustinut, reclamantul nu a dovedit faptul ca activitatea de trimitere a cartilor postale constituie o activitate reala iar nu una simulata, Tribunalul apreciaza ca reclamantul a deturnat dreptul de a efectua aceste trimiteri postale prin intermediul serviciilor postale prestate de catre apelanta si de a obtine despagubiri pentru trimiterile nelivrate si nerestituite (pierdute) de la scopul pentru care au fost reglementate in scopul obtinerii de despagubiri, speculand prin aceasta disfunctionalitatile acestor servicii", au mai aratat judecatorii vranceni, care au respins cererea de acordare a sumei de 52.000 de lei pentru 309 scrisori trimise si neajunse la destinatie.