Cum a fost achitat un roman gasit un curte cu buldoexcavatorul furat. Fermierul le-a replicat anchetatorilor ca "doar l-a imprumutat"

Pe urmele buldoexcavatorului

Declarat nevinovat

Un buldoexcavator furat in noaptea de 5 spre 6 iulie 2018 de pe amplasamentul viitoarei sosele de centura Ernei-Livezeni a fost gasit la scurt timp dupa furt , datorita sistemului GPS montat pe utilaj. Astfel, ancheta a scos la iveala ca buldoexcavatorul a fost mutat aproximativ 1,5 km, pana in apropiere de centrul de cercetari SEMTEST.Din acel loc, dispozitivul GPS montat pe utilaj a incetat sa emita, in zona fiind observate urmele unui camion. Pentru ca pe utilaj erau aplicat doua dispozitive de monitorizare si urmarire prin GPS, s-au facut verificari si s-a constatat ca sonda litrica amplasata in rezervorul buldoexcavatorului emite semnal, furnizand informatii privind consumul de carburant si orele de functionare.Folosindu-se de semnalul emis de sistemul de monitorizare montat pe buldoexcavator, politistii au gasit utilajul in zona unei ferme. In timp ce monitorizau utilajul, fermierul in posesia caruia era buldoexcavatorul a pus-o pe o femeie sa noteze numerele de inmatriculare ale masinilor "suspecte". Ulterior, fermierul a fost oprit de politisti, in timp ce era la volanul buldoexcavatorului.Barbatul a declarat ca a primit buldoexcavatorul pentru a-l folosi in interes propriu, in dimineata zilei de 06.07.2018, de la o persoana din judetul Harghita, aratandu-le politistilor in jurnalul telefonului un apel din data de 06.07.2018, ora 06.26, de pe un numar de telefon de la care ar proven utilajul. Politistii au stabilit ca fermierul a intrat in posesia buldoexcavatorului la trei ore dupa ce a fost furat. Astfel, barbatul a fost trimis in judecata pentru tainuirea bunului furat."Preocuparile inculpatului de a verifica autoturismele straine care s-au apropiat de ferma unde se afla buldoexcavatorul sustras, precum si mutarea imediata a bunului din acel loc si anuntarea altor persoane despre respectiva depistare a bunului de catre organele de politie , demonstreaza ca acesta avea cunostinta despre faptul ca buldoexcavatorul ce se afla in posesia sa provenea din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala", s-a aratat in rechizitoriu.Judecatoria Targu-Mures l-a declarat, insa, nevinovat pe barbat, considerand ca nu exista probe suficiente care sa dovedeasca faptul ca stia ca utilajul este furat."Instanta constata ca fapta inculpatului nu intruneste trasaturile esentiale ale infractiunii de tainuire, sub aspectul tipicitatii obiective, organele de urmarire penala nedemonstrand initial, iar din cercetarea judecatoreasca nerezultand ulterior, dincolo de orice dubiu rezonabil, ca acesta a primit un bun (buldoexcavatorul marca Caterpillar) despre care a cunoscut fie a prevazut din imprejurari concrete ca provine din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, chiar si fara a cunoaste natura acesteia", a aratat judecatorul.Judecatoria Targu-Mures a mai retinut ca, desi din probe "ar rezulta unele aspecte ce tin de o incercare a inculpatului de a-si creiona o pozitie procesuala de necunoastere a situatiei de fapt, instanta de judecata constata ca aceasta imprejurare nu poate conduce la stabilirea cu titlu de adevar judiciar ca acuzatul ar fi cunoscut, dincolo de orice dubiu, ca buldoexcavator marca Caterpillar primit de la, probabil, martorul D.D., provenea din savarsirea unei infractiuni de furt calificat"."Instanta observa ca incercarile de creare a unui alibi de catre inculpat apar dupa ce acesta a fost depistat conducand utilajul dar si ca urmare unei foarte probabile intelegeri cu persoana care i-a remis bunul pentru a-l acoperi si sa nu raspunda penal", a mai aratat Judecatoria-Targu Mures in sentinta care nu este definitiva, putand fi atacata cu apel.