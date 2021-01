Un sofer care a condus baut si a accidentat mortal un pieton, declarat nevinovat. Cum justifica judecatorul decizia

Potrivit adevarul.ro , accidentul a avut loc in octombrie 2014, intr-o comuna din judetul Calarasi. Era in jurul orei 20.00 si ploua cand soferului, aflat la volanul unei Dacii Logan, i-a iesit in fata un pieton care traversa strada prin loc nepermis. Accidentat in urma impactului, pietonul a fost transportat la Spitalul Municipal din Oltenita, iar mai apoi la un spital din Bucuresti. La doua zile dupa accident , pietonul ranit a murit, iar soferului i s-a intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa.Sursa citata mai arata ca in urma anchetei a iesit la iveala ca soferul avea in sange o alcoolemie 0,6 la mie, iar pietonul avea o alcoolemie de 2,6 la mie.Potrivit adevarul.ro , o expertiza realizata cu ocazia anchetei a stabilit ca in momentul impactului, masina avea o viteza de 45 de km/h, sub limita legala pentru tronsonul respectiv.In urma procesului, Judecatoria Oltenita l-a achitat pe sofer, considerand ca "din probele administrate in cauza si, in special din cele doua rapoarte de expertiza criminalistica, nu rezulta ca accidentul soldat cu moartea victimei s-a produs urmare consumului de alcool al inculpatului si nici ca accidentul nu s-ar fi produs daca inculpatul nu ar fi condus cu o alcoomie 0.60 la mie alcool in sange".In aceeasi sentinta, judecatorul a aratat ca "conducerea cu o alcoolemie de 0.60 la mie alcool in sange constituie, in mod evident, o incalcarea a normelor legale rutiere, intrand in sfera contraventionala"."Constatarea incalcarii unei dispozitii legale referitoare la conducerea autovehiculelor pe drumurile publice nu este suficienta insa pentru a retine culpa in producerea accidentului si, implicit, referitor la rezultatul letal produs, fiind necesar sa se analizeze in ce masura incalcarea respectivei dispozitii legale a influentat producerea accidentului rutier", a mai aratat Judecatoria Oltenita, care nu este definitiva.