Amenda de 20.000 de lei aplicata de DSP pentru un urias focar de COVID, anulata in instanta

in casa Aima, la etaj sunt cazati 2 beneficiari testati negativ SarsCov2, pe circuit comun cu cei 37 beneficiari confirmati pozitiv la testarea SarsCov2;

nu este delimitata zona galbena, destinata echiparii, respectiv dezechiparii personalului la intrare/iesire din zona rosie, destinata beneficiarilor confirmati pozitiv;

personalul prezent in zona rosie nu poarta echipament de protectie specific, respectiv combinezon impermeabil;

nu este stabilita/implementata o procedura operationala referitoare la acces/iesire din zona rosie a personalului, motiv pentru care unul din asistentii medicali, care a iesit din zona rosie, a ajuns la nivelul cabinetului medical in combinezon cu masca simpla.

Apararea centrului, in instanta

Amenda anulata

Peste 100 de persoane, dintre care 92 beneficiari, din Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Tuicani-Moreni au fost depistate in iulie 2020 cu COVID.DSP a declarat focar la centrul social si a declansat o ancheta in urma careia a aplicat o amenda de 20.000 de lei, invocand mai multe nereguli:In procesul prin care a cerut anularea amenzii, CRRPH Moreni Tuicani s-a aparat aratand ca dupa depistarea primului caz de infectare cu Sars Cov 2, si-a reorganizat activitatea, chiar si fara existenta unor prevederi legale in acest domeniu, in sensul ca angajatii au efectuat ture a cate 14 zile izolare la locul de munca, urmate de alte 14 zile de izolare preventiva la domiciliu, bazandu-se doar pe etica profesionala si bunavointa acestora.Centrul s-a mai aparat in instanta aratand ca "nu beneficiaza de spatiu suficient pentru a putea separa persoanele infectate de cele neinfectate, lucru care reiese din descrierea spatiului de cazare facuta de DSP, atunci cand se face referire la existenta unui izolator, suficient pentru a acomoda doua persoane"."Daca s-ar fi procedat legal, toti beneficiarii ar fi trebuit tratati in unitatea spitaliceasca, petentei ramanandu-i responsabilitatea de a se ingriji doar de cei neinfectati, insa efortul logistic, lasat la aprecierea DSP Dambovita, s-a considerat a fi prea mare, astfel incat intimata (n.r. DSP) a opinat ca persoanele infectate sa ramana a fi tratate in Centru", se mai arata in actiunea din instanta.Judecatoria Moreni, unde s-a judecat procesul de anulare a amenzii a admis cererea Centrului si a anulat procesul verbal de contraventie intocmit de DSP aratand ca inspectorii.Judecatorul a aratat ca amenda a fost aplicata dupa ce DSP "a opinat" ca personalul medical ar trebui izolat la locul de munca, fara a avea o baza legala."Intimata nu a indicat temeiul legal in baza caruia opineaza, si nu impune respectarea unei masuri. Intimata a sanctionat petenta pentru ca nu a respectat ceea ce a opinat.. Trebuie sa existe o baza legala clara si nu o opinie exprimata de autoritatea care ar trebui nu doar sa aplice sanctiuni ci si sa ofere sprijin operatorilor care se confrunta cu astfel de focare", a mai aratat Judecatoria Moreni.De asemena, judecatorul a retinut ca nu contesta ca numarul de persoane depistate cu virusul Sars Cov 2 a fost unul mare si ca, o consecinta a acestui numar mare, poate fi neluarea de catre centru a unor anumite masuri., a mai aratat Judecatoria Moreni in sentinta, care nu este definitiva.