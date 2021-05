Un batran judecat pentru uciderea unui tanar de 32 de ani a fost declarat nevinovat: "Victima a intrat, practic, in coasa"

Victima a amenintat ca "ii taie capatana" batranului

Batranul, declarat nevinovat

Incidentul pentru care pensionarul Ilie B. a fost trimis in judecata pentru omor a avut loc in 13 septembrie 2020. Scandalul a inceput in fata chioscului din satul Tepes Voda, unde un tanar de 32 de ani din localitate statea la terasa. La butic a venit si Ilie B., care si-a comandat 100 ml de tuica, pe care a baut-o pe loc, si o sticla de 2 litri de bere, pe care a luat-o pentru acasa.In momentul in care l-a vazut pe vecinul sau, tanarul de 32 de ani l-a intrebat zeflemitor: "ce faci, mosule?". Batranul i-a adus aminte tanarului ca il suspecteaza ca i-a furat 200 de lei."Victima, s-a infuriat pe loc si i-a reprosat inculpatului ca-l face "hot", s-a ridicat in picioare si a inceput sa-l injure, sa-l ameninte si sa-l impinga pe inculpat, context in care a intervenit martorul F.M. care se afla in bar si i-a despartit pe cei doi, cerandu-i inculpatului sa mearga acasa", se arata in rechizitoriu.Ilie B. a plecat acasa, dar a fost urmat de tanarul de 32 de ani , care, beat fiind, "a inceput sa il agreseze pe inculpat, lovindu-l in special cu pumnii in zona fetei, pe toata distanta de aproximativ 50 metri de la bar si pana la locuinta inculpatului, fara ca acesta din urma sa riposteze in vreun fel".Concubina a incercat sa il opreasca pe tanarul dezlantuit, dar acesta a rupt tricoul si s-a dus spre curtea batranului. "Victima, dezlantuita si in stare avansata de ebrietate, la bustul gol, a patruns dupa inculpat in curtea celui din urma, a rupt un ornament din piatra de la unul din stalpii portii inculpatului, pe care l-a aruncat inspre capul inculpatului, cu intentia vadita de a-l ucide pe acesta, a continuat apoi sa-l loveasca pe inculpat in propria curte cu pumnii in zona fetei, amenintandu-l ca il va ucide, ca "ii va taia capatana", se mai arata in rechizitoriu.A fost momentul in care batranul a luat o coasa pe care o avea in curte si a inceput sa o miste in stanga si in dreapta pentru a-l tine la distanta pe tanar. Acesta nu a tinut cont si s-a dus spre batran, care a infipt coasa in el. Potrivit procurorilor, coasa "a patruns in bratul stang al victimei, apoi a patruns in hemitoracele stang, interesand cordul si plamanul stang, coasa intrand si iesind din corpul victimei o singura data, in cadrul acelor miscari semicirculare pe care inculpatul le executa".Tanarul de 32 de ani a murit, batranul a fost retinut si ulterior arestat la domiciliu si trimis in judecata pentru omor.In urma procesului judecat la Tribunalul Braila, batranul acuzat de omor a fost declarat nevinovat. Judecatorul a considerat ca Ilie B. a fost in legitima aparare."Inculpatul nu a dorit sa ucida victima, ci a executat acele miscari cu coasa pentru a-l face pe victima sa se indeparteze, numai ca victima si-a continuat atacul si a intrat practic in coasa cu care inculpatul executa miscarile", a aratat judecatorul care a dispus achitarea.Judecatorul a mai aratat ca batranul a fost in legitima aparare "pentru ca inculpatul a actionat cu acea coasa impotriva victimei dezlantuita in atacul sau si care in prealabil patrunsese in curtea locuintei inculpatului prin violare de domiciliu, prin violenta si pe timp de noapte"."Nu se poate aduce ca argument impotriva retinerii legitimei aparari, asa cum a aratat procurorul de caz, imprejurarea ca victima s-ar fi aflat la limita comei alcoolice, pentru ca nu aceasta a fost situatia de fapt, intrucat chiar daca victima a avut o alcoolemie de peste 3 la mie, aceasta nu i-a estompat puterea de reactie, dupa cum s-a vazut din modul in care a decurs situatia de fapt, avand in vedere ca victima a avut o forta considerabila lovind continuu pe inculpat, ridicand o piatra de greutate foarte mare de pe unul din stalpii de la poarta inculpatului, piatra cu care a tintit capul inculpatului pentru a-l ucide, iar inculpatul a actionat cu acea coasa in timpul atacului dezlantuit al victimei si nu la momentul epuizarii acestuia, luand in considerare ca numai dupa ce victima a fost lovita cu coasa aceasta si-a incetat definitiv atacul, s-a intors si a plecat din curte, cazand pe sosea", se mai arata in sentinta Tribunalului Braila, care nu este definitiva.