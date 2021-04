Unul dintre eroii Rascoalei Taranesti de la Vadu Rosca, impuscat la ordinul lui Ceausescu, declarat mort dupa 60 de ani

Macelul ordonat de Nicolae Ceausescu

Prin procesul deschis la Judecatoria Focsani, fiii lui Mihai Marin, unul dintre participantii la Rascoala de la Vadu Rosca au cerut ca tatal lor sa fie declarat mort pe cale judecatoreasca, aratand ca barbatul a plecat de acasa in 4 decembrie 1957, fiind impuscat la Rascoala de la Vadu Rosca. Practic, Mihai Marin a fost unul dintre cei 11 romani care au fost impuscati, in 1957, la Vadu Rosca, pentru ca s-au opus colectivizarii impuse de comunisti.Fii lui Mihai Marin au aratat in proces ca in cei 60 de ani de la moartea tatalui lor au facut numeroase demersuri pentru a cauta documente care sa ateste decesul tatalui lor, insa nu au gasit decat comunicarile de la Arhivele Nationale si declaratiile unor martori.Astfel, fiii lui Mihai Marin au obtinut documente si marturii care atesta ca tatal lor "a participat la revolta taraneasca ce a avut loc la data de 04.12.1957 in satul Vadu Rosca impotriva masurilor de colectivizare dispuse de autoritatile comuniste, fiind impuscat de soldati alaturi de alti 12 cetateni din localitate"."In urma acestui eveniment 11 localnici au fost ucisi, iar alti 2 raniti grav. Unul dintre cei raniti grav a fost Mihai Marin care a fost transportat la Spitalul din Focsani, unde a decedat 13 zile mai tarziu, insa nu au fost eliberate documente care sa ateste decesul", arata unul dintre documentele obtinute de urmasii eroului anticomunist.Judecatorul investit sa solutioneze cererea de declarare judecatoreasca a mortii a constatat ca informatiile legate de uciderea lui Mihai Marin la Rascoala de la Vadu Rosca sunt confirmate de doua persoane, ambele atestand participarea lui Mihai Marin la rascoala, impuscarea sa urmata de transportarea la spitalul din Focsani si lipsa oricaror date, informatii, indicii cu privire la aflarea sa in viata."Reclamantii au depus extrase din articole, carti, jurnale care fac vorbire despre rascoala anticomunista din Vadu Rosca, fiind mentionat numele lui Mihai Marin, de 42 de ani ca unul dintre cei ucisi in aceste imprejurari. Numele sau este inscriptionat si pe monumentul funerar din Vadu Rosca, dedicat memoriei eroilor cazuti in 4 decembrie 1957 pentru apararea liberatii", a aratat judecatorul care l-a declarat oficial mort pe eroul anticomunist.Potrivit adevarul.ro, pe 4 decembrie 1957, Nicolae Ceausescu, viitorul presedinte al Romaniei comuniste, a condus unitatile militare care au inabusit rascoala taranilor din Vadu Rosca, judetul Vrancea, care se impotriveau colectivizarii. El avea grad de general-locotenent de armata , fiind seful Directiei Superioare Politice a Armatei si adjunct al Ministrului Fortelor Armate. Flancat de doua tancuri, Ceausescu a ordonat personal deschiderea focului de pe mitralierele aflate in camioanele care insoteau tancurile.Au murit 11 oameni si 48 au fost raniti. De asemenea, 18 oameni au fost arestati. "Am fost primii care ne-am revoltat atunci pentru ca nu am vrut sa ne trecem la colectiv. Au adus mai intai ghiogarii in sat, sa ne convinga cica cu batele, dar vazand ca nu e de gluma cu noi, au trimis armata sa ne sperie", povestea Nitu Stan, unul dintre participanti, despre cum a inceput totul.In dimineata zilei de 4 decembrie 1957, intreg satul Vadu Rosca a fost inconjurat de soldati, asaltul impotriva taranilor fiind dat in mijlocul satului. Acolo, oamenii s-au adunat chemati de sunetul asurzitor al clopotului de la biserica. S-a tras fara somatie, teritoriul fiind transformat in cateva clipe intr-o balta de sange."Dumnezeu a vrut sa scap. In dreapta mea a murit unul, in stanga, altul. A murit si o femeie, Dana Radu. Atunci nu mai gandeam nici ca mor, nici ca traiesc. Armata venea in salturi si am scapat strecurandu-ma pe sub gard, ca un caine", povesteste Nitu Stan, care a fost prins si dus pentru ancheta , impreuna cu ceilalti rasculati, la scoala din comuna.Ancheta a fost condusa de Nicolae Ceausescu, iar dupa o luna de la masacrul din decembrie 1957 si dupa un simulacru de proces, a fost condamnat la sase ani de inchisoare , pentru "revolta impotriva oranduirii sociale", fiind incarcerat in celulele de la Galati si Gherla, la munca silnica. Acasa il plangeau nevasta si patru copii mici, ramasi fara nimic.