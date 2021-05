Cum a fost declarata nevinovata o invatatoare judecata pentru ca si-a jignit elevii. Femeia a fost inregistrata pe ascuns

"Daca as face ce vreau eu, ori te-as omori, ori nu as mai veni in clasa asta"

Sanctionata cu reducerea salariului pe sase luni

Apararea invatatoarei

Inregistrarile, anulate de instanta

In sentinta, care este definitiva, judecatorii au explicat motivele pentru care invatatoarea a fost declarata nevinovata.Curtea de Apel Bacau a pronuntat in 16 aprilie 2021 sentinta finala intr-un dosar de purtare abuziva in care a fost trimisa in judecata o invatatoare din Bacau.In proces , invatatoarea a fost acuzata ca in perioada 22 februarie 2016 - 10 martie 2016 a adresat in mod repetat si expresii jignitoare si amenintari cu acte de violenta elevilor din clasa intai pe care ii avea in grija.Dosarul penal pe numele invatatoarei a fost deschis in urma unei anchete proprii facute de parintii unei fetite. Concret, in momentul in care fetita lor le-a spus ca invatatoarea le vorbeste urat copiilor, parintii au decis sa o inregistreze pe ascuns. Suspiciunile au fost confirmate, inregistrarile aratand cum se comporta invatatoarea cu elevii:In urma cercetarii disciplinare, invatatoarea a fost sanctionata cu reducerea salariului cu 15 la suta pentru o perioada de sase luni."Imprejurarea ca unii elevi ar fi creat probleme de comportament la clasa nu constituie circumstante atenuante pentru fapta de purtare abuziva comisa de inculpata, care in relatia cu acestia si in interesul minorilor trebuia sa-si puna in valoare pregatirea profesionala si psiho-pedagogica, dar si calitatile de instructor de educatie (inculpata avea la dispozitie suficiente parghii pentru a stopa comportamentul nepotrivit al elevilor, prevazute in regulamentele scolare)", au aratat procurorii in rechizitoriu.In procesul penal in care a fost trimisa in judecata pentru purtare abuziva, invatatoarea s-a aparat spunand ca nu a adresat deliberat expresii jignitoare si amenintatoare copiilor, dar este posibil ca in desfasurarea activitatii sa fi adresat accidental astfel de expresii, insa nu crede ca acestea au putut sa ii afecteze in vreun fel. Invatatoarea a mai spus ca "inregistrarile audio prezentate de mama persoanei vatamate reprezinta de fapt un colaj de mai multe cuvinte sau expresii puse cap la cap pentru a crea aparenta ca a adoptat un astfel de limbaj fata de copii"."Mama persoanei vatamate a formulat plangerea penala exclusiv in scopul de a obtine o suma mare de bani cu titlul de despagubiri civile, in conditiile in care anterior nu se interesase in nici un moment asupra relatiei inculpatei cu minora si a modului cum isi exercita atributiile de serviciu. Sustine ca a avut in permanenta o relatie foarte buna cu persoana vatamata. Este adevarat ca exista posibilitatea sa fi folosit astfel de expresii, dar considera ca nici unul din copii si nici persoana vatamata nu a fost traumatizata", s-a mai aparat invatatoarea judecata pentru purtare abuziva.Inregistrarile realizate pe ascuns de parintii uneia dintre fetite au fost anulate in instanta in baza Legii Educatiei care spune ca "inregistrarea prin orice procedee a activitatii didactice poate fi facuta numai cu acordul celui care o conduce". "Avand in vedere ca inregistrarile audio efectuate la initiativa reprezentantilor legali ai minorei nu se circumscriu prevederilor art. 139 NCPP, nefiind dispuse de judecatorul de drepturi si libertati, in mod necesar legalitatea acestei actiuni trebuie privita prin prisma prevederilor art. 272 alin. 3 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011.Intrucat nu a fost exprimat in prealabil acordul expres al cadrului didactic vizat si nici al conducerii unitatii scolare, instanta a apreciat ca actiunea de inregistrare a activitatilor desfasurate in timpul orelor de curs a avut caracter nelegal. Drept urmare, probele obtinute printr-un mijloc probatoriu declarat nelegal trebuie inlaturate din ansamblul probator, neputandu-se tine seama de ele", se arata in sentinta prin care invatatoarea a fost declarata nevinovata.Judecatorii au mai aratat ca si daca inregistrarile nu ar fi fost anulate, "este lesne de observat ca nici una din aceste expresii cu continut potential jignitor ori amenintator nu o vizeaza in mod direct sau explicit pe persoana vatamata"."In eventualitatea in care s-ar putea considera ca expresiile jignitoare ori amenintarile proferate la modul general au vizat-o, practic, si pe persoana vatamata (ca membru al colectivitatii), instanta apreciaza ca acestea au fost formulate in termeni generali, neavand aptitudinea de a-i leza in mod efectiv onoarea ori libertatea individuala. De altfel, ca o confirmare a acestei aprecieri, nici unul din minorii audiati in cauza nu a relevat ca s-ar fi simtit in vreun moment jignit ori amenintat de inculpata", se mai arata in sentinta Curtii de Apel Bacau, care este definitiva.