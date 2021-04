Combinatia fatala: copil iesit in fata unui sofer care circula cu viteza excesiva. Cum a fost impartita vina intr-un astfel de caz dramatic

Copilul, lovit cu o viteza de 81 km/h

Responsabilitatea accidentului, impartita egal

Accidentul a avut loc in octombrie 2018. Soferul in varsta de 33 de ani, aflat la volanul unei Skoda Octavia, conducea pe DJ 601, in interiorul Brezoaele din judetul Dambovita, unde limita de viteza era de 50 de km/h, cand i-a iesit in fata un copil in varsta de 6 ani care traversa strada prin loc nepermis.Soferul a franat cat a putut, dar nu a mai putut evita impactul, lovindu-l in plin pe copil, care a murit. Expertiza realizata in cadrul anchetei avea sa stabileasca faptul ca inainte de producerea accidentului soferul a circulat cu 92 de km/h, avand in momentul impactului o viteza de 81 km/h. De asemenea, ancheta a aratat ca soferul nu era baut . In proces , soferul a recunoscut acuzatiile si a cerut judecarea in proecdura simplificata.In urma judecatii, soferul a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare, Judecatoria Racari ajungand la concluzia ca vina a fost impartita intre copilul care a traversat strada prin loc nepermis si soferul care a circulat cu o viteza peste limita legala."Nu poate fi ignorat faptul ca accidentul rutier si impicit decesul victimei putea fi evitat daca minorul victima s-ar fi angajat in traversarea carosabilului numai dupa o asigurarea corespunzatoare si numai pe un loc permis, circumstanta care legitimeaza retinerea culpei comune a inculpatului si a victimei in producerea rezultatului socialmente periculos", se arata in sentinta Judecatoriei Racari.In proces, parintii copilului decedat au cerut de la firma de asigurari daune morale de 1,6 milioane de lei. De asemenea, fiecare din bunici, unchiul, matusa si verisoara au cerut daune morale de cate 100.000 de lei.Judecatoria le-a oferit parintilor daune morale de 120.000 de lei, fratelui victimei 60.000 de lei, iar bunicilor 40.000 de lei, respingand cererile matusii, unchiului si verisoarei.Judecatorul a aratat, la acordarea daunelor, ca sumele acordate au tinut cont ca vina in producerea accidentului se imparte egal intre sofer si victima."Deoarece in dinamica producerii accidentului au concurat doi factori esentiali, pe de o parte viteza excesiva cu care a rulat inculpatul, iar pe de alta parte traversarea neregulamentara a strazii de catre minori, in conditiile in care nu a fost supravegheat corespunzator de parintii sai, in vederea determinarii matematice a culpei fiecaruia dintre inculpat si victima, instanta apreciaza incidenta unui grad de culpa egal in sarcina ambilor actanti, acestia incalcand norme rutiere a caror respectare ar fi putut preveni tragicul accident ", se arata in sentinta Judecatoriei Racari, care poate fi atacata cu apel.