Pedeapsa primita de un "mafiot" care a facut circ in sala de judecata si a hartuit o judecatoare: "Ne mai vedem noi, pustoaico"

Apararea lui "Upi"

Pedeapsa primita de barbat

O prima sentinta in acest caz a fost pronuntata recent, de Judecatoria Braila, urmand ca apelul sa fie judecat la Curtea de Apel Galati. Incidentul a avut loc in noiembrie 2019, intr-o sala de judecata de la Judecatoria Focsani.Barbatul, care contesta in instanta amenda a Politiei Locale s-a aratat nemultumit de faptul ca dosarul sau a fost supus judecatii abia in jurul orei 14.00. Potrivit rechizitoriului, barbatul "a manifestat un comportament necorespunzator si sfidator la adresa instantei de judecata, adresand cuvinte si gesturi jignitore, intervenind in repetate randuri peste judecatorul de sedinta"."In ciuda apelurilor repetate la calm si la respectarea ordinii si solemnitatii sedintei de judecata adresate de catre presedintele completului de judecata, inculpatul a continuat sa aiba un comportament necorespunzator, devenind din ce in ce mai agresiv verbal, aspecte ce au fost de natura sa afecteze solemnitatea procedurilor judiciare desfasurate in fata instantei de judecata, dupa care a procedat la amenintarea presedintelui completului de judecata C6M1, prin adresarea expresiilor "noi discutam altfel, nu asa" si "ne mai vedem noi, pustoaico", aducand, totodata, la cunostinta instantei ca este cel mai periculos om din 20 de tari", au mai aratat procurorii.Potrivit rechizitoriului, ulterior, in aceeasi zi si in mod repetat, a supravegheat usa pe care ies judecatorii de la instanta si a asteptat/stationat/plimbat in jurul cladirii Palatului de Justitie, pana dupa ora 16.00.Atat in cursul anchetei, cat si in cursul procesului, "Upi" s-a aparat spunand ca nu a amenintat-o pe judecatoare, dar i-a spus "ne auzim noi fato", in contextul in care urma sa se intalneasca la urmatorul termen in respectivul dosar.Barbatul a recunoscut ca s-a intors cu spatele la instanta de judecata, deoarece in occident in momentul in care te intorci cu spatele inseamna ca recuzi instanta de judecata. De asemenea, "Upi" a recunoscut ca precizat in timpul sedintei de judecata faptul ca politia este smechera si ca i-a spus judecatoarei ca o sa cerceteze modalitatea in care a ajuns magistrat.De asemenea, "Upi" a aratat ca dupa terminarea sedintei de judecata nu a avut nicio discutie cu vreun jandarm in legatura cu locul unde se afla iesirea magistratilor si nu afirmat ca-si va face dreptate singur.In urma procesului, Judecatoria Braila l-a condamnat pe "Upi" la 10 luni si 20 de zile de inchisoare cu suspendare pentru ultraj judiciar, incalcarea solemnitatii sedintei de judecata si hartuire."Instanta retine ca infractiunile deduse judecatii au adus atingere autoritatii judiciare, precum si a unuia sau unora dintre atributele fundamentale ale persoanei, au avut ca urmare perturbarea activitatii instantei de judecata si incalcare libertatii psihice a persoanei vatamate careia i-a fost cauzata o stare de temere.Instanta va avea in vedere totodata si faptul ca inculpatul a fost prezent la fiecare termen de judecata, are studii liceale, iar conform fisei de cazier judiciar atasata la dosarul cauzei, are antecedente penale in strainatate.Astfel, avand in vedere circumstantele reale si circumstantele personale ale inculpatului, retinute mai sus, instanta se va orienta la cate o pedeapsa intr-un cuantum indreptat spre minimul special prevazut de lege, cuantum suficient in opinia instantei pentru atingerea scopului si indeplinirea functiilor de constrangere, de reeducare si de exemplaritate ale pedepsei", se arata in sentinta Judecatoriei Braila, care nu este definitiva.