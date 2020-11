Cum facea impresie escrocul care poza in procuror DIICOT si promitea ca rezolva dosare. Circula cu doua BMW-uri X6 "de serviciu"

A recunoscut tot

Tribunalul Constanta a pronuntat, la inceputul lunii octombrie 2020, o prima sentinta in care Ionel Manuel Galiuc a fost trimis in judecata de procurorii DNA Constanta pentru trafic de influenta. Galiuc este acuzat ca, dandu-se procuror DIICOT si promitand ca are influenta pe langa un procuror de la Parchetul Judecatoriei Mangalia, a primit 11.000 de euro pentru a-l scapa pe un barbat de doua dosare penale."In luna mai 2020, inculpatul Galiuc Ionel Manuel a primit suma de 5.000 euro de la denuntatorul N.I.B, sustinand ca are influenta asupra procurorului T.M. din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia si promitand ca il va determina pe acesta sa dea o solutie favorabila denuntatorului intr-un dosar penal avand ca obiect o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice, iar in luna iulie a pretins si primit suma de 6000 euro, de la acealsi denuntator, invocand influenta pe care ar avea-o asupra unor procurori si lucratori de politie , pe care a promis ca ii va determina sa dea o solutie favorabila denuntatorului, intr-un alt dosar avand ca obiect infractiunea de tainuire", sunt acuzatiile procurorilor DNA.Prins in flagrant si pus in fata unor probe zdrobitoare, Galiuc a recunoscut tot, cerand sa fie judecat in procedura simplificata pentru a-i fi redusa pedeapsa. In ultimul cuvant din fata instantei, barbatul a aratat ca "regreta foarte mult fapta, ce reprezinta o mare greseala in viata sa". Galiuc a mai spus ca a fost foarte afectat de divort, ca are doua fetite, urmeaza sa se casatoreasca, avand o oferta de munca prin care i se da posibilitatea sa lucreze de la domiciliu.In pledoaria din fata instantei, avocatul lui Galiuc i-a cerut judecatorului sa aiba in vedere ca "inculpatul este o persoana cu studii superioare, economice, precum si un masterat, iar la varsta de 30 de ani avea functia de director economic in cadrul Santierului Naval Mangalia, iar prezenta fapta reprezinta o situatie accidentala in viata acestuia".Ancheta DNA Constanta a scos la iveala ca povestea traficului de influenta a inceput in timpul starii de urgenta. Prin sora sa, care era prietena cu iubita escrocului, denuntatorul l-a cunoscut pe Galiuc. Cu acea ocazie, Galiuc s-a recomandat ca fiind procuror DIICOT. Afland asta, denuntatorul i-a cerut ajutor, spunand ca este cercetat intr-un dosar al Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia.Galiuc a cerut ragaz sa vorbeasca cu procurorul de caz si a revenit, spunandu-i denuntatorului ca procurorul vrea 5.000 de euro si asteapta raspuns intr-o ora. Pentru ca nu avea banii, denuntatorul s-a imprumutat de la un prieten si de la tatal sau si i-a dat banii "procurorului DIICOT".Cerand niste garantii ca dupa ce a dat mita va fi ajutat, denuntatorul a fost luat tare. "Tu ce crezi ca e mai grav decat sa stai in beci la IPJ, la 60 grade? ". Martorul s-a speriat si a renuntat sa mai ceara detalii, vazand si ca "procurorul" tinea pistolul, fara incarcator, pe bordul masinii. "Of, mi-am uitat incarcatorul in birou", a spus escrocul, aratand spre sediul Politiei Transporturi aflat in apropiere.Afland ca lucreaza la Politia Transporturi, denuntatorul i-a spus falsului procuror ca are un dosar si acolo, pentru tainuire, fiind acuzat ca a cumparat motorina despre care stia ca este furata. Pentru a rezolva si acest dosar, "procurorul" a mai cerut 6.000 de euro.Ca sa il convinga pe denuntator ca lucreaza la rezolvarea dosarelor sale, "procurorul" ii trimitea barbatului schimburi de mesaje cu persoane pe care le avea salvate in telefon, astfel incat sa para ca lucreaza in justitie "Ti-am zis, am facut-o din suflet si amanuntele astea ca doar am vrut sa te ajut. Nu-mi trebuie nimic, absolut nimic. Io sunt un om simplu, cu frica lui Dumnezeu, nu am nevoie de la nimeni nici macar de cinci lei ca nu-mi trebuie. Io sunt... Dar traim intr-un sistem corupt in care nu io hotarasc. Ai avut mare noroc ca am fost tampon ca altfel nu-ti primea nimeni un leu. A, te duci la unul, la altul, da-mi mie ca fac eu, face o p..a, nu poate sa faca nimeni nimic pentru ca semneaza de unul singur", ii spune la un moment dat "procurorul" denuntatorului pe care l-a "muls" de 11.000 de euro.Mai multe marturii de la dosar arata ca Galiuc nu a facut pe procurorul doar cu denuntatorul, inclusiv proprietarul apartamenului in care locuia cu chirie fiind convins ca barbatul este procuror DIICOT. Martorul a declarat ca atunci cand Galiuc s-a mutat dintr-un apartament in altul, a constatat ca, pe spatarul unui scaun se afla o geaca de fas, cu inscriptia "procuror DIICOT" si chiar l-a intrebat daca este procuror. Galiuc a confirmat, iar proprietarul nu a avut niciun dubiu, mai ales ca "a observat masini scumpe, respectiv BMW , unul de culoare alba si unul de culoare neagra".Despre masini, Galiuc i-ar fi spus unui martor ca "sunt masini de serviciu, pe care i le pune la dispozitie DIICOT-ul, el trebuind sa achite doar consumabilele".Un alt martor a declarat ca il cunoaste pe Galiuc de aproximativ un an si sase luni si stia de la prieteni ca barbatul este procuror, un prieten comun povestindu-i ca in timp ce mergea cu masina cu Galiuc a fost oprit de un filtru de politie, iar acestia, cand au aflat ca este procuror, si-au cerut scuze si i-au recomandat sa conduca prudent. Martorul a mai declarat ca Galiuc obisnuia sa conduca masini scumpe, un BMW X6 alb si un BMW X6 negru. Martorul a mai declarat ca inclusiv actuala prietena a lui Galiuc credea ca barbatul de 36 de ani este procuror.Galiuc si-a intrat atat de bine in rol incat, la momentul flagrantului, in masina sa a fost gasita o legitimatie ce parea emisa de Ministerul Justitiei, dar si un card de membru de onoare al Asociatiei Profesionistilor in Drept.