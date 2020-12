Inca o umilinta pentru inginerul din reportajul Recorder. Judecatorii i-au recomandat sa isi angajeze bona cand s-a plans ca a fost detasat la 200 de km de casa

Dupa emiterea deciziei de detasare, Ovidiu Ianculescu, al carui caz a devenit cunoscut in urma unui reportaj Recorder , a cerut, printr-o ordonanta presedintiala, suspendarea ordinului de detasare pana la finalizarea procesului de fond pe care l-a deschis pentru a contesta detasarea.Potrivit adevarul.ro, in plangerea depusa in instanta , inginerul Ianculescu a aratat ca detasarea la 200 de km de casa ii afecteaza familia, avand de crescut doi copii minori, in timp ce socrii sai sunt bolnavi."Reclamantul se afla intr-o situatie familiala delicata, acesta si sotia dansului isi ingrijesc cei doi copii minori, soacra si socrul reclamantului sunt persoane diagnosticate cu cancer pe care reclamantul si sotia acestuia le ingrijesc si, nu in ultimul rand, solicita a se observa ca reclamantul a refuzat masura detasarii inca de la momentul la care aceasta i-a fost adusa la cunostinta. Se poate observa, de asemenea palpand fondul dreptului, ca aceasta decizie nu este motivata nici in fapt, nici in drept. Or, aceasta masura a detasarii nu reclama urgenta dislocarii unui om care a prestat activitate mai mult de 10 ani in cadrul SGA Mures si a mutarii acestuia in interes de serviciu, afirmativ in interes de serviciu, la o unitate care se afla la peste 200 de km distanta", a subliniat in fata judecatorilor avocatul lui Ovidiu Ianculescu.Tribunalul Mures i-a respins cererea lui Ovidiu Ianculescu, judecatorul aratand ca inginerul poate gasi solutii pentru cresterea copiilor, pe durata detasarii in Maramures: sa angajeze alte persoane care sa ii tina locul in familie, cat este plecat de acasa."Tribunalul mai constata ca motivele invocate de reclamant privind situatia sa familiala nu releva iminenta producerii unei pagube ireparabile ca urmare a faptului ca sotia reclamantului ar trebui sa creasca singura cei doi copii minori pe perioada detasarii, existand posibilitatea angajarii cel putin temporare a unei persoane care sa ajute la ingrijirea copiilor. Cu privire la faptul ca minorii necesita supraveghere permanenta in contextul actual in care scolile sunt inchise, tribunalul mai noteaza ca exista norme legale privind acordarea unor zile libere platite pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului", se arata, potrivit adevarul.ro , in sentinta Tribunalului Mures, care poate fi contestata cu apel.Cazul lui Ovidiu Ianculescu a devenit cunoscut in urma unui reportaj Recorder, care a prezentat modul in care inginerul a fost fortat sa demisioneze din functia de director pentru a-i face loc unui membru de partid.