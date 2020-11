Cum a reusit o fata de 15 ani sa fure intr-un mall din Romania un colier cu smarald si diamante de 20.000 de euro

S-au comportat ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic

Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat, recent, sentinta finala intr-un dosar de furt in care a fost trimisa in judecata o tanara care avea la data faptei 15 ani. Tanara, care a abandonat scoala in clasa a V-a, a fost trimisa in judecata dupa ce, ajutata de tatal sau, a furat din magazinul "Teilor Exclusive" din "Baneasa Shopping City" un colier cu smarald si diamante in valoare de 91.401 lei.Furtul a avut loc in data de 26 septembrie 2017, dupa-masa, in jurul orei 18.30. Hoata si tatal sau au profitat de neatentia unui angajat care a lasat o vitrina deschisa, iar dupa ce barbatul a creat un paravan in fata sa, fata a luat colierul si l-a pus in geanta. Dupa ce s-au uitat pe camerele de supraveghere, angajatii bijuteriei au vazut cum a fost comis furtul.Din imaginile video surprinse de camera de supraveghere se observa cum cei doi se opresc in fata vitrinei din care urma sa fie furat colierul si se uita cu atentie la bijuterie, observand ca usa interioara a vitrinei este deschisa. Cei doi poarta o discutie intre ei, iar dupa cateva secunde intra in interiorul magazinului.Dupa ce ocolesc o vitrina din sticla aflata in interiorul magazinului, cei doi se prefac ca se uita la bijuteriile expuse, iar dupa alte cateva secunde ajung in dreptul vitrinei vizate, ce avea usa interioara, din sticla, deschisa. Aici, barbatul si fiica sa se uita cu atentie la vitrina, discuta intre ei, iar in momentul in fata se indreapta spre vitrina, deschide usa si ia colierul, tatal se intoarce cu spatele si se indreapta spre casa de marcat a magazinului unde se afla angajatul, formand astfel un paravan pentru ca fiica sa sa nu fie observata. Ulterior, cei doi se regrupeaza, se mai uita cateva momente la bijuteriile expuse si parasesc impreuna magazinul.Pe baza imaginilor, politistii i-au prins pe hoti si au recuperate colierul. Cu ocazia anchetei, fata a recunoscut ca a furat colierul si ca a fost ajutata de tatal sau, dar in timpul procesului si-a schimbat declaratia, spunand ca a actionat de una singura. La randul sau, barbatul a dat declaratii contradictorii.In final, Judecatoria Sectorului 1 a decis, iar Curtea de Apel Bucuresti a mentinut sentinta, ca barbatul sa fie condamnat la un an si trei luni de inchisoare cu suspendare, iar fata sa fie obligata sa urmeze timp de noua saptamani un program de reeducare prin consemn la sfarsit de saptamana.Masura educativa a consemnarii la sfarsit de saptamana consta in obligatia minorului de a nu parasi locuinta in zilele de sambata si duminica, pe o durata cuprinsa intre 4 si 12 saptamani, afara de cazul in care, in aceasta perioada, are obligatia de a participa la anumite programe ori de a desfasura anumite activitati impuse de instanta