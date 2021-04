Un angajat la Apele Romane a incercat sa promoveze in functie prin trafic de influenta, pe filiera ALDE. Cum a fost inselat de un pensionar de 74 de ani

Tentativa esuata de acces la seful Apelor Romane

Cum a justificat pensionarul primirea banilor

Dupa ce si-a dat seama ca a fost "tepuit", cumparatorul de influenta a depus denunt.Tribunalul Vrancea a pronuntat recent o prima sentinta intr-un dosar de trafic de influenta in care a fost trimis in judecata un pensionar de 74 de ani din comuna vranceana Cimpuri. Barbatul a fost trimis in judecata cu acuzatia ca, in perioada februarie 2017-mai 2018 a pretins si a primit de la B.B. (n.r. un angajat al Apelor Romane) diferite sume de bani, in total 4.300 lei, lasandu-l pe acesta sa creada ca are influenta asupra unui functionar public pe care il va determina sa il angajeze pe postul de inspector la Inspectia Administratiei Bazinale de Apa Siret.Dosarul scoate la iveala ca fapta de trafic de influenta s-a petrecut in perioada in care la putere era ALDE, partid in care pensionarul spunea ca are intrare pentru a rezolva angajarea denuntatorului pe postul de inspector.Practic, denuntatorul lucra la Serviciul Gospodarirea Apelor Bacau, punctul de lucru Onesti, dar isi dorea o promovare pe un post de inspector. Ion Pogan s-a oferit sa rezolve promovarea "asigurandu-l ca el cunoaste diverse persoane, pe linie politica, inclusiv directorul de la Apele Romane, care il pot ajuta in acest sens". Promisiunile "l-au tentat pe martor", care a fost de acord sa plateasca anumite sume de bani "influencerului"."Intrucat B.B. isi dorea sa ocupe o functie de inspector la Inspectia Administratiei Bazinale de Apa Siret, inculpatul i-a promis ca, in baza relatiilor sale la nivel politic, va interveni pe langa functionari publici, respectiv directorul de la Apele Romane, care sa il ajute sa ocupe functia de inspector pe care si-o dorea. B.B. s-a interesat de persoana inculpatului, la nivel politic, si a constatat ca acesta este cunoscut in randul membrilor partidului ALDE din Bacau, ceea ce i-a insuflat incredere ca-l va ajuta", arata dosarul de trafic de influenta.Potrivit procurorilor, dupa ce a primit diverse sume de bani, pentru a-i castiga increderea denuntatorului, traficantul de influenta l-a dus in primavara anului 2018 pe angajatul Apelor Romane la Bucuresti, mergand la sediul central al Administratiei Nationale Apele Romane, unde s-a inscris in audienta la directorul general despre care a sustinut ca il cunoaste."Nu a fost primit, astfel ca cei doi au plecat, insa la sosirea la masina martorul D.D. (n.r. persoana prin care angajatul de la Apele Romane l-a cunoscut pe traficantul de influenta) a precizat ca B.B. (n.r. denuntatorul) era oarecum increzator, spunandu-i ca se va rezolva, intrucat au intrat intr-un birou, iar Pogan Ion i-a promis ca va rezolva problema apeland la alte persoane, sens in care s-au deplasat la sediul central al partidului ALDE la Bucuresti unde au fost inregistrati la secretariat, insa persoana pe care o cauta Pogan Ioan nu se afla acolo, astfel ca au plecat", au mai aratat procurorii in dosar.In proces , Ion Pogan a declarat ca in vara anului 2018 a imprumutat de la denuntator diferite sume de bani "pentru rezolvarea unor probleme de sanatate ale sotiei, iar in schimbul sumelor imprumutate s-au inteles sa ii dea lemne de foc", insa nu a mai apucat sa ii dea lemnele de foc pentru ca denuntatorul a fost plecat o perioada in Germania, iar o alta perioada a fost plecat inculpatul in Italia si Spania.Barbatul nu a recunoscut ca a luat suma de 4.500 de lei pe care nu i-a restituit, dar a admis ca are relatii la nivel politic, dar "nu a apelat la acestia niciodata pentru rezolvarea anumitor probleme si nici nu a vorbit cu alte persoane despre faptul ca in virtutea acestor relatii le poate ajuta".De asemenea, Pogan a mai declarat in instanta ca nu a fost vreodata la sediul Apelor Romane din Bucuresti cu denuntatorul.In urma procesului, Tribunalul Vrancea l-a condamnat pe barbatul trimis in judecata la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta. "Declaratiile inculpatului sunt oscilante, fiind si contrazise in ceea ce priveste deplasarea la Bucuresti de declaratiile martorilor B.B. si D.D. Acelasi lucru se retine si cu privire la faptul ca i-a facut martorului denuntator mai multe promisiuni de rezolvare a situatiei acestuia cu serviciul, pentru aceste demersuri inculpatul primind de la martor de mai multe ori sume de bani, suma totala rezultand din probe ca este de 4.800 lei", a aratat judecatorul care l-a condamnat pe barbatul trimis in judecata.Tribunalul Vrancea a mai aratat ca "in cauza este irelevant daca inculpatul avea sau nu cu adevarat influenta pe langa politicieni cunoscuti, ca posibili intermediari in acest trafic, si implicit pe langa functionari publici aflati la nivel inalt, legea sanctionand ca trafic de influenta inclusiv aceasta modalitate de savarsire prin inducere in eroare daca aceasta poarta asupra unei posibile influente asupra unor functionari in legatura cu indatoririle/actele lor de serviciu".La condamnarea cu suspendare a pensionarului din Vrancea, judecatorul a avut in vedere ca "inculpatul nu are antecedente penale, este bine situat social, are un grad de instruire suficient de ridicat care, desi ar fi trebuit sa elimine posibilitatea unei conduite ilicite, are si rolul de a asigura o intelegere mai buna in viitor privind conduita care trebuie adoptata fata de valorile sociale"."Desi inculpatul a avut o atitudine oscilanta pe parcursul procesului, acesta a recunoscut partial fapta sub anumite aspecte, si avand in vedere lipsa antecedentelor penale, precum si varsta inaintata a acestuia de aproape 75 de ani, problemele de sanatate conform inscrisurilor de la dosar, instanta apreciaza ca scopul preventiv si reeducativ al pedepsei poate fi atins prin aplicarea unei pedepse constand in inchisoare, pedeapsa ce va fi orientata la minimul special prevazut de lege", mai arata Tribunalul Vrancea in sentinta, care poate fi atacata cu apel.