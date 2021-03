Romanul despagubit de Posta Romana cu zeci de mii de lei pentru sute de scrisori pierdute: "Daca as fi utilizat adrese fictive, mi-ar fi fost returnate"

Disputa, transata de Curtea de Apel Galati

Despagubiri de peste 40.000 de lei

In urma articolului Ziare.com, care explica modalitatea in care Vasile B. a ajuns sa primeasca despagubiri de zeci de mii de lei de la Posta Romana pentru scrisori care nu au ajuns la destinatie, judecandu-se, totodata, pentru despagubiri de peste 50.000 de lei, barbatul a transmis redactiei un punct de vedere in care isi prezinta propria versiune."Despagubirile pe care le-am solicitat C.N. Posta Romana S.A. (prin instanta de judecata) au temei legal, respectiv art. 38 alin. ( 1 ), art. 46 din O.U.G. nr. 13/2013, art. 5 alin. ( 1 ), alin. ( 6) lit. a) pct. 2, alin. ( 9) din Conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale incluse in sfera serviciului universal.Toate trimiterile postale ce fac obiectul dosarului sunt incluse in categoria trimiterilor de corespondenta internationala recomandata. Acest serviciu postal are particularitatea de a oferi garantii forfetare impotriva riscurilor de pierdere, furt , distrugere totala sau partiala ori deteriorare a trimiterii postale si in eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea la punctul de acces sau livrarea la destinatar", a aratat focsaneanul.Vasile B. mai aratat ca, achitand tariful solicitat de C.N. Posta Romana S.A. (n.r. 16 lei pentru fiecare trimitere), beneficia de urmarirea corespondentei. "Fiind trimiteri recomandate, in cazul in care as fi utilizat adrese fictive, toate aceste scrisori mi-ar fi fost returnate cu mentiunea "destinatar inexistent", ceea ce, in cazul meu, nu s-a intamplat.Dosarul a parcurs etapa judecatii in fond, la Judecatoria Focsani, care, in urma probelor administrate, inclusiv a unei expertize contabile care a identificat trimiterile reclamate, mi-a admis cererea de chemare in judecata", a aratat barbatul, care a pierdut procesul in apelul de la Tribunalul Vrancea, urmand ca disputa sa fie transata de Curtea de Apel Galati."In motivarea deciziei Tribunalului Vrancea nu mi se imputa faptul ca scrisorile mele contineau bucati de ziare si nici nu se face vorbire despre disfunctionalitati. Faptul ca nu as fi facut dovada calitatii mele de colectionar este o imprejurare care nici nu mi-a fost pusa in vedere de catre Tribunalul Vrancea, fiind un motiv de nelegalitate ce va fi analizat de Curtea de Apel Galati.Referitor la despagubirile incasate in anii 2017 si 2018 (n.r. 41.000 de lei), tin sa precizez ca acestea au fost oferite de catre C.N. Posta Romana S.A. in urma sesizarii neajungerii la destinatie a mai multor colete cu valoare declarata pe care le-am expediat pe plan international si care au fost asigurate conform bunurilor supuse serviciului vamal", mai arata Vasile B., care asteapta procesul de la Curtea de Apel Galati pentru a afla daca va primi despagubirile de peste 50.000 de lei solicitate de la Posta Romana.