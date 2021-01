Cazul gunoierul mort intr-un accident stupid. Cum a ajuns singurul acuzat sa fie declarat nevinovat

Acuzatiile procurorilor

Versiunea soferului de pe masina de gunoi

Versiunea tractoristului

Martorul-cheie, colegul decedatului

Accidentul a fost reconstituit

Curtea de Apel Galati este asteptata sa pronunte sentinta finala intr-un proces in care un sofer de pe o masina de colectare a gunoiului este acuzat de producerea unui accident in care un coleg al sau, responsabil cu ridicarea tomberoanelor, a fost omorat in 2015.Potrivit rechizitoriului intocmit de procurori, la momentul accidentului victima statea pe scara din spate a masinii de colectat gunoi, iar in spatele autospecialei se afla un tractor. Procurorii sustin ca soferul tractorului a ajuns in spatele masinii de gunoi si a vrut sa o depaseasca, dar s-a oprit pentru a acorda prioritate unui autoturism de culoare inchisa care circula din sens opus.Procurorii sustin ca dupa trecerea masinii care venea din sens opus, tractorul a virat la stanga pentru a intra in depasire, dat in acel moment soferul de pe masina de gunoi a dat cu spatele prinzandu-l pe muncitorul aflat pe scara din spate intre masina de gunoi si tractor."Conducatorul tractorului nu a putut evita impactul, iar impactul a avut loc intre flancul exterior al rotii din dreapta fata a tractorului si scara stanga spate a autospecialei, pe care se afla unul din cei doi manipulanti care deserveau autospeciala.Scara s-a deformat, a provocat o taietura in anvelopa in forma de " L", camera de aer a explodat, roata s-a depresurizat, iar in acest timp tractorul a mai rulat aproximativ 2 m si s-a oprit. Continuandu-si miscarea inapoi, autospeciala a trecut pe langa roata fata a tractorului ce iesise din planul sau si a ajuns la roata din dreapta spate a tractorului, unde un element al scarii rupte anterior a provocat o intepatura in pintenul acestei anvelope, orientata din fata catre spate", au sustinut procurorii in rechizitoriul prin care soferul masinii de gunoi a fost trimis in judecata.In urma accidentului, muncitorul firmei de salubritate prins intre masina de gunoi si tractor a murit.Nicusor C., soferul acuzat de ucidere din culpa a declarat ca in momentul in care a avut loc accidentul a oprit autospeciala in fata unei gospodarii, s-a uitat in oglinda retrovizoare de pe partea dreapta, a vazut ca unul dintre manipulanti a luat o galeata si o descarca in autospeciala, dar nu a observat unde era cel de-al doilea muncitor.Soferul a declarat ca a vazut cum colegul pe care l-a observat in oglinda ii face semn sa se puna in miscare, a plecat de pe loc pe directia inainte si dupa ce a parcurs aproximativ 10 m a simtit o lovitura in partea din spate a autoutilitarei si a auzit o explozie Nicusor C. a declarat ca "nu se considera vinovat de producerea accidentului si de nerespectarea obligatiilor si masurilor stabilite cu privire la securitatea si sanatatea in munca". Soferul a declarat ca nu a acceptat ca manipulantii care incarcau gunoiul in cuva autospecialei sa stea pe scarile din partea din spate a autospecialei, cand gospodariile erau apropiate, dar in cazurile in care gospodariile se aflau la distante mai mari de 200- 300 m, pe ulitele inguste, accepta ca acestia sa stea pe scari, in timpul deplasarii autospecialei.Fiind intrebat daca se considera vinovat pentru ca nu s-a asigurat ca pe timpul deplasarii sa nu existe persoane pe scarile autospecialei, in conditiile in care a afirmat ca in momentul impactului autospeciala se afla in miscare, soferul a declarat ca nu se considera vinovat, deoarece le-a spus in repetate randuri manipulantilor sa nu stea pe acele scari.Tractoristul implicat in accident a sustinut varianta procurorilor, aratand ca accidentul s-a produs din cauza soferului de pe autospeciala, care a dat cu spatele. Tractoristul sustine ca "manevra de mers cu spatele a masinii de gunoi se justifica prin aceea ca echipajul masinii uitase sa ia gunoiul de la o gospodarie situata in spatele masinii de gunoi sau unii cetateni scosesera gunoiul la poarta dupa ce masina de gunoi trecuse de gospodariile lor". Barbatul, care are calitate de martor in dosar a mai spus ca inainte de producerea accidentului a observat doi saci de gunoi in fata unei gospodarii si o pubela neagra in fata altei gospodarii de pe aceeasi parte.Martor-cheie in dosar, colegul muncitorului mort a declarat ca atunci cand a pus gunoiul in cuva, a vazut ca "se apropia un tractor cu o viteza destul de mare, probabil in jur de 50 km/h". Muncitorul a mai declarat ca a mers in partea din spate a masinii si i-a facut semn soferului sa mearga mai departe. Martorul a declarat ca in timp ce mergea a auzit un zgomot puternic si cand s-a intors l-a vazut pe colegul sau cazut cu picioarele pe asfalt si capul pe iarba si tractorul cu cauciucul spart.Un alt martor din dosar, un barbat care se afla in statia de autobuz din apropiere, a declarat ca "nu a observat daca masina de gunoi efectua o manevra de mers cu spatele, dar dupa accident a auzit cum soferul tractorului ii reprosa celuilalt sofer ca a dat cu spatele, iar acela nega acest lucru".In urma procesului judecat in prima instanta la Judecatoria Focsani, soferul autospecialei, trimis in judecata pentru ucidere din culpa, a fost declarat nevinovat. Inainte de a se ajunge la aceasta sentinta, in proces a fost realizata o expertiza cu ocazia careia accidentul petrecut la Rimniceni a fost reconstituit, folosindu-se un tractor similar celui implicat in accident.Concluzia expertilor a fost ca masina de gunoi nu a mers cu spatele in momentul accidentului pentru ca "in ipoteza in care autospeciala s-ar fi deplasat cu spatele ar fi avariat si janta roata fata, compartimentul motor si eventual cabina tractorului, insa aceste avarii nu au fost produse". Astfel, concluzia expertizei a fost aceea ca in momentul impactului autogunoiera stationa, iar tractorul se afla in miscare efectuand manevra de depasire.Judecatorul a mai aratat ca, desi masina de gunoi stationa intr-o zona cu linie continua, obligandu-i pe soferii care vor sa depaseasca sa faca acest lucru cu incalcarea legii, soferul autospecialei nu este vinovat de producerea accidentului."Chiar daca autospeciala era oprita in zona de actiune a marcajului longitudinal continuu care desparte cele doua sensuri de mers obligand astfel ceilalti participanti la trafic sa incalce marcajul, motivarea din partea conducatorului tractorului ca nu avea timp sa astepte in spatele autospecialei pana marcajul devenea discontinuu nu este de natura a justifica efectuarea manevrei de depasire fara a pastra o distanta suficienta fata de vehiculul depasit, mai ales ca a observat pe scara din spate pe manipulantul aplecat in cuva autospecialei, care nu putea sa vada tractorul si eventual sa se protejeze", se arata in sentinta.Judecatorul a mai aratat ca "fara niciun dubiu infractiunea de ucidere din culpa exista, insa din probatoriul administrat nu rezulta ca a fost savarsita de inculpat".Procesul continua la Curtea de Apel Galati.