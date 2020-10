Povestea cu care un tanar iranian i-a convins pe judecatori sa ii ofere statutul de refugiat in Romania

IGI: "Nu au existat acte concrete de persecutie"

Decizia instantei

Ajuns in Turcia si de acolo in Romania, un tanar iranian i-a convins pe judecatorii romani sa ii acorde statutul de refugiat acordat persoanelor care fug din tara lor din cauza problemelor politice.B.K. a aratat ca in anul 2014 a terminat in Iran o facultate de arte. Dupa terminarea facultatii, tanarul a obtinut o autorizatie care ii permitea sa desfasoare activitate muzicala, aceasta fiind singura sa sursa de venit. La scurt timp, tanarului i-a fost retrasa autorizatia pentru ca a fost surprins in timpul unui spectacol de muzica corala, la care a permis participarea unor fete, acestora fiindu-le interzis sa cante in public.In 29 decembrie 2017, B.K. a participat, impreuna cu mai multi tineri, la "o manifestatie neautorizata" cu ocazia careia s-au purtat pancarte si s-au scandat lozinci impotriva cenzurii in muzica. Tanarul le-a declarat judecatorilor romani ca in data de 31 decembrie 2017, impreuna cu un prieten, a fost arestat si tinut captiv patru zile,Tanarul a mai povestit ca dupa eliberarea din arest a aflat ca prietenul sau s-a sinucis. K.B. a mai spus ca timp de 2-3 luni a stat internat voluntar, cu diagnosticul de stare depresiva, iar la externare a fost chemat la sediul securitatii, unde a fost informat verbal ca i se interzice sa mai participe la manifestatii impotriva statului si ca nu mai are voie sa practice activitati muzicale. Atunci a luat decizia sa plece din tara si astfel a ajuns in Romania.Inspectoratul General pentru Imigrari, care i-a respins cererea de azil iranianului, a depus intampinare in instanta , cerand mentinerea hotararii de respingere a cererii de azil. Inspectoratul pentru Imigrari a aratat ca "nu au existat acte concrete de persecutie la adresa solicitantului si nici o temere justificata de astfel de acte de persecutie"., a aratat Inspectoratul General pentru Imigrari in dosar.In acelasi dosar, Inspectoratul General pentru Imigrari a mai aratat ca "atitudinea solicitantului fata de autoritati este fluctuanta, pe de o parte a demonstrat lipsa unei temeri, participand la manifestatii, desi sustine ca pozitia sa ar fi fost una legata de muzica, fara a avea legatura cu opinii politice"., a mai aratat Inspectoratul General pentru Imigrari in instanta.Atat Judecatoria Radauti, cat si Tribunalul Suceava au decis sa admita cererea tanarului iranian si sa ii acorde azil politic in Romania. In decizia pe care au luat-o, judecatorii romani au avut in vedere ca "la sfarsitul anului 2017 si inceputul anului 2018 Iranul a cunoscut una din cele mai mari demonstratii de la alegerile prezidentiale din 2009"., se arata in sentinta judecatorilor romani., se mai arata in sentinta Judecatoriei Radauti, mentinuta de Tribunalul Suceava.