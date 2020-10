Un politist de frontiera s-a urcat beat la volan si a fugit de Politie. Concluzia procurorului: "Nu exista interes public in urmarirea faptei"

Procurorul de caz a hotarat ca "in raport cu continutul faptei, cu modul si mijloacele de savarsire, cu scopul urmarit si cu imprejurarile concrete de savarsire, cu urmarile produse sau care s-ar fi putut produce prin savarsirea infractiunii, se constata ca nu exista un interes public in urmarirea acesteia".Politistul de frontiera Francisc Gabera a fost prins, potrivit ebihoreanul.ro, conducand baut la volan in timpul starii de urgenta. Potrivit sursei citate, Gabera a fugit initial de Politie, iar dupa o urmarire ca in filme a fost prins de politistii rutieri si pus sa sufle in etilotest.Dupa ce i-au fost recoltate probe, s-a dovedit ca politistul avea o alcoolemie de 1 la mie la prima analiza, si 0,88 la a doua recoltare.Potrivit ebihoreanul.ro , dosarul penal deschis pe numele politistului de frontiera a fost inchis de Parchetul Curtii de Apel Oradea pe motiv ca "in raport cu continutul faptei, cu modul si mijloacele de savarsire, cu scopul urmarit si cu imprejurarile concrete de savarsire, cu urmarile produse sau care s-ar fi putut produce prin savarsirea infractiunii, se constata ca nu exista un interes public in urmarirea acesteia".