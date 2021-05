Un primar a cerut 50.000 de lei daune morale ziarului care a scris despre "raiul vacantelor platite din bugetul local". Ce a hotarat instanta

Articolul care l-a enervat pe primar

Primarul a pierdut

Printr-un proces deschis la Judecatoria Pitesti, primarul comunei Maracineni, judetul Arges, Nicolae Dascalu, a dat in judecata publicatia "Atitudine in Arges" si un jurnalist al publicatiei, cerand daune morale de 50.000 de lei, cu dobanzi si penalitati pentru un articol in care au fost prezentate date despre modul in care Primaria Maracineni a achizitionat cursuri de pefectionare in statiuni turistice.Prin acelasi proces, primarul le-a cerut judecatorilor sa ii oblige pe jurnalisti sa stearga de pe site-ul www.atitudineinarges.ro toate articolele referitoare la el si sa isi ceara scuze pe prima pagina a ziarului tiparit , timp de 30 de zile, dar sa publice hotararea care ii obliga la scuze si intr-o alta publicatie din Arges."In vara aceasta, toata Primaria Maracineni se duce, la mare sau la munte, la all inclusive, cu familie cu tot, pe banii platitorilor de impozite si taxe! Moda cursurilor de perfectionare, la munte sau la mare, in tara sau in strainatate, pe bani publici, multi, a prins foarte bine in administratia publica din Arges. Ca tot a venit vara si s-a facut frumos la mare si la munte, Primaria Maracineni s-a gandit sa isi trimita angajatii sa se perfectioneze. Sa vedeti pe unde, si pe ce bani, va cruciti!", este un fragment din articolul care arata, prezentand date de pe SEAP , ca Primaria Maracineni a cumparat in 2019 cursuri de perfectionare in statiuni turistice in valoare de peste 200.000 de lei."In cazul de fata jurnalistul nu a dovedit adevarul celor relatate, nu a depus nicio minima diligenta pentru aflarea adevarului, toate informatiile prezentate sunt false si cu scopul vadit de a prejudicia", a aratat primarul din Maracineni in instanta Primarul a mai aratat ca "ziaristul avea indatorirea sa publice informatii asupra unor subiecte de interes general, insa baza factuala trebuia verificata si corect prezentata pe baza unor verificari tacute cu minime diligente, ceea ce paratul nu a facut, intrucat exercitarea libertatii presei comporta totusi obligatii si responsabilitati care dobandesc o semnificatie deosebita atunci cand sunt in joc reputatia si drepturile semenilor".Nicolae Dascalu a mai aratat in proces ca "jurnalistul nu se poate prevala de garantia oferita de art. 10 din CEDO (n.r. referitor la libertatea de exprimare) decat cu conditia sa actioneze cu buna credinta astfel incat sa furnizeze informatii exacte si demne de incredere, respectand deontologia jurnalistica, cu atat mai mult cu cat mijlocul de difuzare are un impact considerabil".Judecatoria Pitesti a respins cererea primarului, considerand ca ziaristul argesean nu a depasit limitele libertatii de exprimare garantate de art.10 din CEDO."In speta, reclamantul detine o functie publica importanta la nivel local, respectiv este Primarul Comunei Maracineni. O astfel de functie presupune o expunere mare in ceea ce priveste aparitia articolelor de presa cu privire la chestiuni care privesc comunitatea pe care reclamantul o reprezinta, respectiv bugetul public.Afirmatiile facute prin articolul publicat au avut un rol de natura a captiva cititorul si de a starni interes in continuarea lecturarii articolului de presa si nu de a sugera in mod implicit vinovatia reclamantului.Nu le poate fi angajata raspunderea paratilor pentru ca au oglindit in presa locala modalitatea de utilizare a unor fonduri publice, pentru ca acest mecanism trebuie sa beneficieze de transparenta totala", a aratat Judecatoria Pitesti in sentinta prin care cererea primarului a fost respinsa.Judecatorul a mai aratat ca jurnalistului ii este permisa o anumita doza de exagerare "pe de o parte, prin caracterul perisabil al informatiei, iar, pe de alta parte, prin necesitatea ca ziaristul sa poata folosi o modalitate de a atrage atentia publicului asupra chestiunii de interes public la care se refera"."Din intregul material probatoriu administrat in cauza reiese faptul ca datele care au stat la baza articolului din 15.07.2019 au fost preluate de pe site-ul SEAP, paratii au valorificat astfel informatii cu caracter public.De asemenea, instanta constata ca, dupa publicarea articolului, pe data de de 16 iulie 2019, Primaria Maracineni a anulat toate cererile facute si toate conventiile pentru pachetele de produse continand participarea la cursuri profesionale, cazare, masa si alte servicii adiacente cazarii.Prin urmare, la momentul publicarii articolului, informatiile pe care se baza articolul aveau corespondent in realitate, fiind publicate pe cale oficiala si ulterior acestui moment au fost anulate conventiile publicate initial in SEAP", a mai retinut Judecatoria Pitesti, potrivit careia "textul articolului nu contine nicio afirmatie vexatoare cu privire la reclamant, de natura a-i prejudicia imaginea".Sentinta Judecatoriei Pitesti putea fi atacata cu apel, dar potrivit portalului instantelor de judecata, hotararea nu figureaza atacata cu apel.