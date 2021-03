Omul care ar putea redeschide ancheta "10 august". Dosarul este pe rolul Curtii de Apel Bucuresti

Care ar putea fi traseul cererii lui Craciuneanu

"Mi-a explodat o grenada foarte aproape de picior"

"Meciul" pentru redeschiderea anchetei in dosarul "10 august" se joaca, in ciuda sentintei definitive pronuntata de Tribunalul Bucuresti. Pe rolul Curtii de Apel Bucuresti este o plangere impotriva ordonatei de clasare formulata de Ioan Craciuneanu, unul dintre protestatarii raniti la protestul din 10 august 2018.Craciuneanu a formulat o plangere impotriva solutiei DIICOT la Tribunalul Bucuresti, in octombrie 2020. Potrivit G4Media , protestatarul a formulat plangerea atat impotriva solutiei de clasare a DIICOT, cat si impotriva deciziei fostei sefe a DIICOT, Giorgiana Hosu, de a cere redeschiderea anchetei doar cu privire la fostii sefi ai Jandarmeriei, nu si fata de decidentii politici, precum Liviu Dragnea si Carmen Dan In 3 februarie 2021, dosarul in care Craciuneanu cere redeschiderea anchetei "10 august", Tribunalul Bucuresti si-a declinat competenta in favoarea Curtii de Apel Bucuresti, in conditiile in care in cazul cererii de redeschidere a anchetei formulate de DIICOT, Curtea de Apel Bucuresti si-a declinat competenta in favoarea Tribunalului Bucuresti.Curtea de Apel Bucuresti a stabilit un prim termen in cazul plangerii formulate de Ioan Craciuneanu in 2 aprilie 2021. Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca, avand in vedere parcursul cererii de redeschidere a anchetei formulate de DIICOT, este de asteptat ca si in cazul lui Craciuneanu, Curtea de Apel Bucuresti sa isi decline competenta in favoarea Tribunalului Bucuresti.In acest caz s-ar ajunge la un conflict negativ de competenta, care va fi transat de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Astfel, in cazul in care Curtea de Apel Bucuresti si-ar declina competenta, dosarul ar ajunge la Inalta Curte pentru stabilirea instantei competente, iar asta ar duce la o noua tergiversare a solutionarii dosarului "10 august".Ioan Craciuneanu a povestit pentru Digi24 experienta sa din 10 august, cand a fost ranit de o grenada care a explodat in apropierea sa. "Mi-a explodat o grenada foarte aproape de picior. Mi-au intrat ceva chimicale in partea de jos a piciorului, care este usor infectata si schijele celelalte au taiat pur si simplu carnea", declara Ioan Craciuneanu.Protestatarul a ajuns la spital pentru a fi tratat si nu a scapat nici de gazele imprastiate in piata de jandarmi . Le-a simtit din plin si nu o singura data."La al treilea gaz mi-am pierdut partial cunostinta. Am cazut pe jos. Ma taram pe acolo ca un animal. Imi curgeau ochi, lacrimi, muci. Am fost amenintat cu moartea vizual de un jandarm care mi-a facut semnul asta, uitandu-se fix la mine. Asta este comportament de infractor. Sa te bata fara sa spuna ca urmeaza sa intre peste tine, sa traga in populatia civila pasnica si nevinovata, sa nu spuna ulterior cu ce chimicale au tras in oameni ca sa se poata trata", a povestit manifestantul pentru Digi24.