Amenzile usturatoare date pentru munca "la negru". Cum au reusit romani amendati cu cate 120.000 de lei sa scape de plata sumelor

Amenda a fost anulata

Angajatorul caruia i-a trecut glontul pe la ureche

Intr-unul din cazuri, un barbat care lucra, in aprilie 2019, alaturi de sase persoane intr-o gradina a fost amendat cu 120.000 de lei pentru ca a primit la lucru oameni fara forme legale. In instanta, barbatul a aratat ca s-a dus la gradina prietenului sau pentru a imprastia pamant de gazon, iar pentru ca suprafata gradinii este destul de mare, pentru a termina mai repede, a rugat inca sase consateni cu care se afla in relatii mai apropiate, sa il ajute.Barbatul a mai aratat ca "nici nu a apucat sa imprastie pamantul ca au si venit cei de la ITM si l-au acuzat ca "lucreaza la negru" fara forme legale si ca, ar fi folosit munca celor sase consateni"."Absurditatea acestei situatii nu poate fi sub nicio forma justificata de activitatea ITM impotriva muncii la negru. (...) Inspectorii ITM nu au ca atributii de serviciu si controlul gradinilor oamenilor. Gradina este spatiu intern, delimitat si se supune acelorasi rigori ca si spatiul de locuit. Prin urmare, controlul efectuat de inspectorii ITM a fost efectuat cu depasirea atributiilor de serviciu, iar a ctul incheiat in urma acestui control este nelegal", a mai aratat barbatul amendat cu 120.000 de lei (echivalentul a 25.000 de euro), in instanta.Judecatoria Targu Mures a anulat amenda de 120.000 de lei, considerand ca barbatul amendat a facut dovada ca cei sase muncitori pentru care a fost amendat ii erau prieteni. "Desi din Procesul-verbal de constatare si sanction are a contraventiilor s-a retinut ca toate cele 6 persoane identificate erau imbracate in haine de lucru, respectiv salopete si bocanci specifici lucrarilor de constructii, din plansa foto depusa in probatiune de catre intimata si anexata intampinarii reiese ca niciuna dintre cele 6 persoane nu avea salopeta ori bocanci specifice activitatilor in constructii. Mai mult, acestia sunt infatisati stand pe o platforma, fara a avea ustensile sau echipaje specifice activitatilor in constructii", se arata in sentinta Judecatoriei Targu Mures, mentinuta de Tribunal.Judecatorii au mai aratat ca "in conditiile in care reprezentantii ITM au efectuat un control spontan, acestia puteau surprinde si sa depuna in probatiune planse foto cu respectivele persoane chiar in momentul in care prestau presupusa fapta, cu atat mai mult cu cat persoanele aflate la fata locului au declarat ca au venit la ora 10, iar controlul a avut la ora 10:25".Amenda de 120.000 de lei pentru sase oameni gasiti facand curatenie intr-un viitor fast foodIntr-un alt caz, inspectorii ITM Galati i-au aplicat o amenda de 120.000 de lei unui care facea curatenie intr-un spatiu inchiriat pentru deschiderea unui fast-food, alaturi de alte sase persoane. In instanta, barbatul amendat a aratat ca procesul-verbal este nul, fiind intocmit pe numele persoanei fizice si nu pe numele firmei care ar fi primit muncitori "la negru".Judecatoria Galati a anulat amenda, avand in vedere ca la momentul in care au fost depistati facand curatenie toti muncitorii "au declarat ca nu sunt remunerati pentru activitatea prestata, parte dintre acestia fiind prieteni directi cu petentul, desfasurand o activitate izolata, in data de 15.01,2019, timp de 6 ore, de la ora 9:00 la ora 15:30"."Potrivit declaratiei martorilor, acestia, in calitate de prieteni, l-au ajutat pe petent, ca persoana fizica, fara sa pretinda o plata pentru serviciul facut, pentru a curata si amenaja spatiul respectiv, in vederea deschiderii unui fast-food in acel spatiu inchiriat", a aratat Judecatoria in sentinta de anulare a procesului-verbal.Judecatorul a mai aratat ca "instanta apreciaza ca declaratiile martorilor date in fata instantei, privind existenta unei relatii de prietenie, in privinta lui S.D. si de prieteni de familie, in privinta lui C.A. cu petentul C.D., pe care il ajutau sa amenajeze spatiul respectiv, corespund adevarului, intrucat se coroboreaza cu mentiunile din Fisele de identificare completate in fata agentului constatator, cu ocazia controlului, de toate cele 6 persoane depistate, care au declarat toti ca nu primesc nicio remuneratie pentru activitatea desfasurata, care a fost cu caracter izolat, timp de aproximativ 6 ore".Un alt proces prin care s-a cerut anularea unei amenzi de 120.000 de lei pentru munca "la negru" a fost deschis de un barbat din judetul Buzau. Acesta a declarat ca a fost amendat cu 120.000 de lei pentru sase muncitori care lucrau la saparea unui sant pentru un gard.Barbatul a mai aratat ca "acei muncitori erau zilieri si desfasurau activitati necalificate, fiind vorba de o activitate unica, ocazionala, ca nu a cunoscut ca, in calitate de angajator persoana fizica trebuie sa obtina o parola de la ITM pentru a inregistra aceste contracte in Registru General de Evidenta a salariatilor la nivelul ITM".In proces barbatul a mai aratat ca "sanctiunea contraventionala aplicata este disproportionat de mare fata de consecintele juridice produse" si a cerut inlocuirea amenzii cu avertismentul sau esalonarea amenzii de 120.000 lei pe o perioada de 2 ani.Judecatoria Buzau a admis in parte cererea, transformand amenda in averisment pe motiv ca "scopul aplicarii sanctiunii a fost atins si petentul nu a mai fost sanctionat contraventional pentru fapte similare."Avertismentul este suficient pentru a-l impiedica pe viitor sa mai savarseasca astfel de fapte. In acest sens, instanta retine si faptul ca ulterior controlului petentul a indeplinit obligatia de a inregistra contractele individuale de munca in Registrul de evidenta a salariatilor si a depus declaratia 020 la ANAF, precum si imprejurarea ca s-au incheiat contractele de munca pe o perioada de 4 zile, dar si cuantumul amenzii de 120.000 lei".Inspectoratul Teritorial de Munca a contestat sentinta, dar apelul a fost anulat pentru ca ITM a iesit din termenul in care putea declara apel.