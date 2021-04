Cum a reusit un angajat al unei companii de telefonie mobila sa-si cumpare zeci de telefoane umfland facturile clientilor. Prejudiciu de 90.000 de lei

Ancheta interna

Au platit facturi umflate fara sa isi dea seama

A recunoscut tot pentru o pedeapsa cu suspendare

Mai multi clienti ai unuia dintre cei mai mari operatori de telefonie mobila din Romania au fost fraudati pe parcursul mai multor ani de un agent de vanzari din Cluj, imputernicit sa semneze contracte sau acte aditionale pentru abonamente de telefonie.Timp de 14 ani, nimeni nu a avut vreo suspiciune asupra agentului de vanzari. In 2016, agentul a demisionat invocand motive personale. Dupa demisia angajatului, compania de telefonie mobila a inceput, insa, sa primeasca sesizari de la clienti care reclamau faptul ca facturile lor aveau valori mai mari decat ar fi trebuit sa fie sau ca pe facturi apareau abonamente pentru numere care nu le apartineau ori pe care nu le recunosteau.In sesizarile facute de catre clienti se reclama faptul ca pe factura apareau costuri suplimentare nejustificate, provenind din servicii si produse pe care nu le solicitasera niciodata.In urma sesizarilor, compania de telefonie mobila a declansat o ancheta interna, constatand ca pe numele clientilor pe care i-a gestionat fostul angajat fie se activasera numere noi de telefonie si se modificasera/prelungisera contractele pentru numerele existente, fie ambele situatii. Prin aceasta metoda, angajatul companiei de telefonie mobila a cumparat la preturi foarte mici telefoane mobile foarte scumpe.O prima verificare interna a constatat ca numai in perioada 20.10.2015 - 16.06.2016, fostul angajat si-a cumparat un numar de 22 telefoane pe numele a noua clienti. Dupa extindere perioadei verificate, specialistii companiei de telefonie mobila au descoperit alte alte 11 telefoane luate la preturi promotionale pe seama unor clienti, fara cunostinta aestora.Ancheta companiei de telefonie mobila a mai scos la iveala ca in momentul in care clientii au remarcat facturarea unor valori mai mari, prin prisma relatiilor de prietenie ori de curtoazie profesionala, acestia au apelat direct la agentul de vanzari, care le-a comunicat ca s-a produs o eroare pe care o va corecta, achitand diferenta cuprinsa pe factura."Pe de alta parte, unii dintre clienti au achitat serviciile suplimentare cuprinse in facturi si au realizat doar ulterior faptul ca diferentele de sume proveneau nu din trafic suplimentar pe numerele folosite, ci din serviciile suplimentare activate de catre B.B.B. si din ratele telefoanelor mobile insusite de acesta", a mai aratat ancheta companiei de telefonie.Prejudiciul total calculat in urma fraudei puse la cale de angajatul companiei de telefonie mobila s-a descoperit un prejudiciu de peste 90.000 de lei.Odata cu descoperire fraudei au fost sesizati si procurorii. Cu ocazia anchetei, fostul angajat al companiei de telefonie mobila a recunoscut acuzatiile pentru o pedeapsa de doi ani de inchisoare cu suspendare. Acordul de recunoastere a vinovatiei a fost validat si de instanta , care a accpetat o pedeapsa cu suspendare avand in vedere ca barbatul are un copil in intretinere, nu are antecedente penale si este integrat in munca. Acordul de recunoastere nu face nicio referire la prejudiciul de peste 90.000 de lei pentru care companie de telefonie mobila s-a constituit parte civila.