Cum a reusit urmasa lui Iohannis la Sibiu sa ocupe fotoliul de primar. Motivarea instantei care a transat cazul lui Astrid Fodor

Cum au motivat judecatorii validarea lui Astrid Fodor

Cum a ajuns Astrid Fodor sa fie declarata incompatibila

Castigatoare a alegerilor din 27 septembrie 2020 pentru functia de primar al Sibiului, Astrid Fodor, urmasa a lui Klaus Iohannis la Primaria Sibiu, a fost la un pas sa piarda fotoliul de primar dupa ce Judecatoria Sibiu i-a invalidat mandatul.Decizia de invalidare a alegerilor pentru Primaria Sibiu a venit dupa ce Agentia Nationala de Integritate a anuntat ca, in urma unei decizii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie din 2019, Fodor are interdictie sa ocupe functia timp de trei ani pentru ca s-a aflat in stare de incompatibilitate intre 2012 si 2014, cand a fost viceprimar.Hotararea Judecatoriei Sibiu a fost atacata la Tribunalul Sibiu de Biroul Electoral, iar Astrid Fodor a intervenit in proces , cerand anularea sentintei pronuntate de Judecatorie si validarea mandatului."Starea de incompatibilitate a intervenientei a fost pe perioada 2012-2014, iar sanctiunea se aplica in anul 2020. Acest lucru nu are nicio logica nici din perspectiva principiilor generale ale dreptului potrivit carora sanctiunea trebuie sa produca efecte imediat si sa aiba rasfrangere in opinia publica. Astfel, acest lucru este solutionat cu putere de lucru judecat si nu este posibil ca o hotarare sa o contrazica pe alta. Judecatorul fondului tocmai asta face, si anume contrazice o alta hotarare. Pe de alta parte trebuie observat ca este vorba de imixtiunea puterii judecatoresti in puterea legislativa", a aratat avocatul lui Astrid Fodor in instanta.Avocatul lui Fodor a mai aratat ca "in anul 2020 se afirma ca intervenienta nu merita sa fie si ca este lipsita de integritate pentru a fi primar in conditiile in care Legea 128/2017 modifica Legea 161/2003 si elimina situatiile de incompatibilitate retinute intervenientei".In 27 octombrie 2020, Tribunalul Sibiu a admis apelul si a validat mandatul de primar al lui Astrid Fodor.Intre timp, judecatorii Tribunalului Sibiu si-au motivate decizia aratand ca "invalidarea alegerii primarului se poate pronunta in cazul in care se constata incalcarea conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea acestuia s-a facut prin frauda electorala".Cum in cazul lui Astrid Fodor nu existau suspiciuni de frauda electorala, au fost analizate conditiile de eligibilitate. Astfel, Tribunalul Sibiu a aratat ca lui Astrid Fodor "nu i s-a interzis, prin hotarare judecatoreasca definitiva, exercitarea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice"., se arata in hotararea Tribunalului Sibiu.In fine, judecatorii Tribunalului Sibiu au aratat ca decaderea lui Astrid Fodor din dreptul de a ocupa functia de primar din cauza incompatibilitatii poate fi discutata doar dupa validarea mandatului., se mai arata in sentinta Tribunalului Sibiu, ramasa definitiva.Astrid Fodor a candidat, pe 27 septembrie, pentru functia de primar al municipiului Sibiu, din partea Forumului Democrat al Germanilor din Romania, castigand alegerile cu un procent de 43,05%, fiind urmata de candidatul liberal, Adrian Bibu, care a obtinut 31,13% din voturi, potrivit rezultatelor finale ale Biroului Electoral Judetean.Agentia Nationala de Integritate anunta, recent, ca a comunicat catre entitatile care valideaza mandatele alesilor locali date si informatii referitoare la candidatii la alegerile locale care se afla sub interdictia de 3 ani de a ocupa o functie eligibila, in conformitate cu art. 25 din Legea nr. 176/2010.Pe aceasta lista se afla si primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor.Potrivit ANI , Astrid Fodor s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 27 septembrie 2012 - 3 iulie 2014, intrucat a detinut simultan functia de viceprimar al municipiului Sibiu si calitatea de membru in Consiliul de Administratie al Colegiului National "Samuel von Brukenthal" Sibiu.De asemenea, spunea ANI, Astrid Fodor s-a aflat in stare de incompatibilitate si ca urmare a detinerii calitatii de membru in Consiliul de Administratie al Gradinitei de copii cu program prelungit nr. 37 Sibiu, in perioada 27 septembrie 2012 - 3 iulie 2014, incalcand astfel dispozitiile art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003. " target="_blank">De ce a fost invalidat mandatul primarului ales al Sibiului, Astrid Fodor. Motivarea judecatorilor