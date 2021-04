Au furat drujbe si masini pentru gradinarit de un milion de euro. Modul surprinzator in care o banda de romani "opera" in zona Parisului

Hotii s-au repatriat

Potrivit mandatului european emis de procurorii francezi, romanul arestat la Bucuresti facea partea dintr-o grupare specializata in furturi de drujbe si alte unelte de gradina, formata din aproximativ 20 de romani.Procurorii francezi au deschis ancheta in toamna anului 2017, dupa ce a fost jefuit un magazin din care s-au furat drujbe, masini de taiat gardul viu si aparate de suflat aer de 25.000 de euro.In urma anchetei, cu ocazia careia a fost formata si o comisie rogatorie, s-a descoperit ca romanii se duceau in mai multe nopti pe saptamana sa comita furturi in magazine de echipamente specializate situate pe o raza de 500 de km in jurul Parisului."In total au fost 76 de furturi si tentative de furt . Prejudiciul total, care nu este definitiv, se ridica la aproximativ 1.000.000 euro", au aratat procurorii francezi in mandatul european de arestare.Anchetatorii au reusit sa stabileasca si modul de operare al bandei de hoti din Romania: dupa fiecare furt, majoritatea utilajelor furate erau depuse acasa la unul dintre cei trei tainuitori identificati. Celelalte utilaje erau conservate sau trimise de hoti in Romania."Tainuitorii vindeau masinile pe plan local dar si international, prin intermediul unor transportatori care aveau ca misiune sa transporte marfa in Romania. Investigatiile au aratat originea comuna a membrilor gruparii infractionale itinerante, toti fiind originari din Romania.Actiunea lor premeditata respecta ierarhia si o metodologie anume cu distribuirea sarcinilor in sanul gruparii, precum si o delimitare intre diferitele niveluri: comanditarii, tainuitorii si cei care operau, acestia din urma fiind cei mai tineri", se mai arata in mandatul european de arestare.Procurorii francezi sustin ca prezenta romanilor la jafurile de care sunt acuzati este dovedita prin geolocalizarea telefoanelor utilizate, de ascultarile telefonice, de prezenta autoturismelor de pe camerele de supraveghere din magazinele sparte.Investigatiile autoritatilor franceze arata ca hotii au parasit Franta, fie pentru a se intoarce in Romania, fie pentru a se duce in Belgia, unde au fost comise noi infractiuni potrivit schimburilor de informatii dintre polita franceza si cea belgiana."In concluzie, ancheta a permis identificarea existentei unei intelegeri intre mai multi indivizi, o entitate structurata in scopul precis de a comite un numar mare de furturi deosebit de grave prin intermediul a numeroase acte materiale", au mai aratat procurorii francezi in mandatul european de arestare.Autoritatile din Franta considera ca "o ancheta condusa de autoritatile romane ar putea fi utila pentru identificarea beneficiarilor care comanda aceste furturi din Romania".Pana la realizarea unei anchete conduse de autoritatile romane, Curtea de Apel Bucuresti a decis arestarea unuia dintre suspecti pentru trimiterea lui in Franta in vederea continuarii anchetei.