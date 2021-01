Cum a reusit inginerul din reportajul Recorder sa stopeze in instanta razbunarea politica. Sefii l-au trimis sa lucreze la 200 de kilometri de casa

Trimis departe de copii

Situatia din familie a cantarit mult

Mazilit la comanda politica

Decizia prin care Ovidiu Ianculescu a obtinut, la Curtea de Apel Targu Mures, suspendarea ordinului de detasare, a fost pronuntata la inceputul lunii decembrie 2020. Intre timp, judecatorii si-au motivat decizia, explicand motivele pentru care detasarea lui Ianculescu a fost suspendata pana la finalizarea procesului pe fond, care este pe rolul Tribunalul Mures.In procesul de suspendare a deciziei de detasare, Ovidiu Ianculescu a aratat ca ordinul nu indeplineste conditiile de legalitate, nefiind motivat. Ianculescu a mai aratat ca detasarea sa este o sanctiune disciplinara, intrucat nu s-a supus comenzilor politice date la nivelul Administratiei Bazinale de Apa Mures.Inginerul de la SGA Mures a invocat in cererea de anulare a ordinului situatia din familie. Ovidiu Ianculescu a aratat ca are doi copii in varsta de 3 si 6 ani, ca el si sotia sa nu au nicio ruda care sa ii poata ajuta in supravegherea copiilor, mama sotiei sale si sotul acesteia avand probleme grave de sanatate. Astfel, a aratat Ianculescu, sotia sa trebuie sa mearga la sfarsitul fiecarei saptamani la parintii sai pentru a le face curatenie in gospodarie, cumparaturile necesare si pentru a se ingriji de sanatatea acestora, timp in care el trebuie sa aiba grija de cei doi copii.Chiar daca Tribunalul a mentinut decizia de detasare , Curtea de Apel Targu Mures a anulat-o aratand ca angajatorul "nu a analizat motivele familiale invocate de salariatul reclamant"."Cei doi copii al apelantului sunt la o varsta la care este necesara supravegherea permanenta (fiica apelantului are 3 ani, iar fiul acestuia are 6 ani), bunica materna a copiilor are serioase probleme de sanatate, iar apelantul si sotia acestuia nu au alt sprijin familial pentru supravegherea copiilor. Situatia este amplificata de contextul actual creat de raspandirea infectiei cu Coronavirus Sars-CoV-2 si masurile specifice adoptate la nivel national in domeniul educatiei (suspendarea activitatilor didactice)", a aratat Curtea de Apel Targu Mures.Judecatorii care au suspendat ordinul de detasare a lui Ianculescu au mai subliniat ca "impactul pe care o detasare a reclamantului in alta locatie aflata la o distanta considerabila (peste 200 km) l-ar avea asupra vietii de familie, justifica urgenta masurii solicitata de reclamant pe cale de ordonanta presedintiala". Sentinta de suspendare a deciziei este definitiva dar urmeaza un proces de anulare a deciziei de detasare. Procesul se judeca la Tribunalul Mures.Cazul lui Ovidiu Ianculescu a devenit cunoscut in urma unui reportaj Recorder , care a prezentat modul in care inginerul a fost fortat sa demisioneze din functia de director pentru a-i face loc unui membru de partid. Recorder a relatat ca Ovidiu Ianculescu, inginer de profesie, a ajuns director al Sistemului de Gospodarire a Apelor Mures, institutie care gestioneaza infrastructura de apa din sase judete, nefiind membru al unui partid si dand concurs pe post. La inceputul acestui an, dupa ce conducerea Apelor Romane a fost preluata de liberalul Ervin Molnar, Ianculescu sustine ca i s-a cerut sa demisioneze, functia fiind ocupata de Ionut Cengher. In reportajul Recorder, directorul SGA Mures Ionut Cengher afirma ca a cerut o detasare la Apele Romane de la Senat.Cazul inginerului de la SGA Mures a provocat reactii la cel mai inalt nivel , presedintele Klaus Iohannis declarand ca "orice demers de numire in functii publice a unor persoane care nu intrunesc conditiile cerute de lege si nu au experienta in domeniul in care sunt propuse".De asemenea, premierul de la vremea respectiva, Ludovic Orban a declarat, dupa aparitia cazului, intr-un interviu pentru Ziare.com ca "va face o evaluare mai ampla pentru a vedea ce se intampla la Apele Romane". "Raspunsul meu, in acest caz, este foarte simplu: pozitia categorica a PNL si a mea personala, ca prim presedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, este ca in administratie toate functiile trebuie ocupate prin concurs organizat in conditii de transparenta", a mai spus Orban.Orban a mai spus atunci ca ii pare rau ca "nu este expus intregul adevar si ca lucrurile au fost expuse numai dintr-o perspectiva". "Acolo, conducerea era asigurata la nivel regional de un domn care astazi este trimis in judecata pentru luare de mita. Cel de la judet, de la Serviciul de Gospodarire a Apelor, era finul sau. El a ocupat functia prin concurs in 2019, dupa ce, in prima faza, a fost numit fara concurs, in 2017. Acolo este o intreaga increngatura de rude. Era, practic, un soi de clan pesedist", mai declara Ludovic Orban in interviul acordat Ziare.com.