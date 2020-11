Un medic ATI, prins cu 124 km/h in localitate, a scapat de amenda demonstrand ca se grabea sa salveze o pacienta

Un sofer prins in decembrie 2019 conducand cu 124 km/h prin localitatea Comoraste, din judetul Caras-Severin, pe drumul care leaga Timisoara de Moldova Noua, a fost amendat cu 1.300 de lei si lasat fara permis.Barbatul a contestat amenda in instanta aratand ca este medic ATI, iar in ziua in care a fost prins conducand cu viteza se grabea spre spitalul din Moldova Noua pentru a salva o pacienta care a suferit o hemoragie. Medicul a aratat ca a semnat procesul verbal fara mentiuni "sub presiunea unor afirmatii politienesti bine ticluite".Judecatoria Oravita, unde s-a judecat procesul de anulare a sanctiunii aplicate de Politie a admis cererea medicului, aratand ca exista probe din care reiese ca medicul se afla intr-o stare de necesitate."Petentul sustine ca motivul pentru care a condus autoturismul cu viteza este acela ca a fost chemat, de urgenta, la Spitalul Orasenesc din Moldova Noua, pentru a salva viata unei paciente. Sustinerile sale se coroboreaza cu cele ce rezulta din inscrisurile depuse, in probatiune, de unitatea medicala. Astfel, conform adeverintei (n.r. emise de spital), petentul este incadrat in Spitalul Moldova Noua, pe durata nedeterminata, incepand cu data de 13.03.2018, in calitate de medic specialist anestezie si terapie intensiva (ATI). Conform aceluiasi inscris, la data de 21.12.2019, petentul a fost solicitat de urgenta. La data de 21.12.2019, acesta era singura persoana care putea acorda servicii medicale de urgenta, in specialitatea ATI, colega sa fiind in concediu medical. Toate aceste informatii se coroboreaza cu cele ce rezulta din fisa pacientului, in sensul ca, la data de 21.12.2019, a fost necesara interventia medicului de specialitate ATI, pacienta suferind de o hemoragie abundenta si necesitand o transfuzie", se arata in sentinta prin care procesul-verbal de contraventie a fost anulat.Sentinta poate fi atacata cu apel la Tribunalul Caras-Severin.