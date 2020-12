Un sofer si-a recuperat permisul folosind impotriva Politiei un singur martor

Un singur martor este suficient pentru a anula un proces -verbal intocmit de Politie. A demonstrat asta un sofer din Bucuresti care si-a recuperat in instanta permisul luat de Politie pentru ca nu a acordat prioritate de trecere unui pieton.Soferul a fost amendat si lasat fara permis in data de 14 august 2020, Barbatul a fost oprit in zona Splaiul Independentei, la putin timp dupa ce a plecat de la semafor, si sanctionat pentru ca nu a acordat prioritate unui pieton care traversa regulamentar "pe zebra".La capitolul "mentiuni" din procesul-verbal, soferul a cerut sa fie mentionat ca "nu este de acord cu cele consemnate de agentul constatator si ca va face contestatie la tribunal". Soferul s-a tinut de cuvant si a contestat sanctiunea in instanta, prima faza a procesului judecandu-se la Judecatoria Sectorului 4.In proces, barbatul a aratat ca atunci cand a fost amendat "au plecat 3 masini de la semafor, el aflandu-se pe banda din mijloc, iar pietonul nu era angajat in traversare". Soferul a dus in instanta si un martor, care a confirmat varianta sa, sustinand ca "petentul era pe Splaiul Independentei, tocmai ce plecase de la semafor, la aproximativ 20 de metri de la semafor este o trecere de pietoni si acolo i-a oprit un echipaj al Brigazii Rutiere, precizand ca nu a acordat prioritate pietonilor angajati in traversare, dar nu era niciun pieton".Pe baza marturiei martorului, Judecatoria Sectorului 4 i-a redat soferului permisul. "Prin administrarea probei testimoniale, contestatorul a dovedit ca nu se face vinovat de fapta retinuta in sarcina sa, aceea de a nu fi acordat prioritate pietonilor angajati in traversarea drumului public pe sensul sau de mers, intrucat pe trecerea de pietoni nu se afla niciun pieton, prezumtia de temeinicie a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor din data de 14.08.2020 fiind astfel inlaturata", se arata in Judecatoria Sectorului 4.Practic, doar in baza declaratiei martorului, care a infirmat constatarile politistilor, Judecatoria Sectorului 4 a anulat procesul-verbal si i-a redat soferului permisul. Sentinta nu este definitiva.Intr-un caz relatat de ziarul "Adevarul", o soferita din Bucuresti a reusit sa isi recupereze permisul si sa rastoarne prezumtia de temeinicie a procesului-verbal fara martor, doar scriind in procesul verbal, la capitolul "mentiuni", ca nu este de acord cu sanctiunea."In cele mai multe situatii contravenientul se afla singur cu agentul constatator, astfel ca, daca acesta contesta fapta retinuta in sarcina sa, se afla in imposibilitate absoluta de a face dovada contrara sustinerilor reprezentantului organului de control. In consecinta, tribunalul apreciaza ca, in conditiile in care petenta a contestat chiar in momentul intocmirii procesului-verbal fapta retinuta in sarcina sa, revenea agentului constatator obligatia unui probatoriu minim", a aratat Tribunalul Bucuresti in cazul soferitei care si-a recuperat permisul pentru ca a scris in procesul-verbal "nu sunt de acord".