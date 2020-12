Cum a devenit "Al Romaniei" printul Paul "al puscariei". A renuntat la numele de Hohenzollern

Judecatorii l-au lasat pe Paul sa fie Al Romaniei

De ce a ajuns "al puscariei" Paul Al Romaniei

Cotele printului

Al Romaniei Paul Philippe. Acesta este numele din buletin al autointitulatului print, condamnat la trei ani si patru luni de inchisoare pentru dare de mita si trafic de influenta. Al Romaniei Paul Philippe este fiul lui Mircea Grigore Lambrino, fiul lui Carol al II-lea, rezultat din casatoria nelegitima cu Zizi Lambrino.Printr-o sentinta din 6 februarie 1955 a Tribunalului din Lisabona, lui Lambrino Mircea Grigore, tatal lui Paul Al Romaniei, i se recunoaste calitatea de mostenitor al lui Carol al II-lea, inclusiv faptul ca este fiul lui Carol al II-lea.In 2004, cu doi ani inainte de moartea sa, Mircea Grigore Lambrino cere sa ii fie schimbat numele pe cale administrativa, devenind, in 6 februarie 2004, Mircea Grigore Al Romaniei.In urma obtinerii numelui de Al Romaniei, de catre tatal sau, Paul Philippe Hohenzollern, cere sa devina si el Al Romaniei. Paul Philippe Hohenzollern a cerut schimbarea numelui in "Al Romaniei" in temeiul art. 4 alin. (2) lit. g) din O.G. nr. 41/2003, care permite schimbarea numelui pe cale administrativa ca urmare a schimbarii, pe aceeasi cale, de catre parinti.Astfel, in data de 21 iulie 2004, Ministerul Administratiei si Internelor, Directia de Evidenta a Populatiei, emite decizia prin care Hohenzollern Paul Philippe devine Al Romaniei Paul Philippe.Printr-un proces deschis in 2016, Sebastian Bodu, fostul sef al ANAF, cere anularea actului prin care Hohenzollern Paul Philippe a devenit Al Romaniei."Al Romaniei" nu poate fi folosit ca nume de familie deoarece este de natura sa creeze falsa idee a unei legaturi juridice (alta decat cetatenia) intre titularul sau si statul roman, care legatura nu a existat, pentru Lambrino Mircea Grigore, nici macar atunci cand statul roman era monarhie, casatoria lui Carol al II -lea cu Ioana Maria Valentina (Zizi) Lambrino fiind anulata de Tribunalul Ilfov, in anul 1921", a aratat Bodu in proces.Sebastian Bodu a mai aratat ca "filiatia stabilita pe cale judecatoreasca nu poate sa ii confere titluri nobiliare (acest lucru rezulta, de altfel, si din hotararea instantei portugheze, mentionata in hotararea ICCJ)". Bodu da exemplu asociatiile si fundatiile, in cazul carora cuvantul "roman" nu poate fi folosit in denumire fara acordul Secretariatului General al Guvernului, "de unde deduce ca utilizarea acestui cuvant, interzisa (in lipsa acordului Guvernului) la persoanele juridice de drept privat, este cu atat mai putin permisa in cazul persoanelor fizice".Printr-o sentinta pronuntata la finalul lunii ianuarie 2020, Curtea de Apel Bucuresti a hotarat, definitiv, ca actul prin care Hohenzollern Paul Philippe a devenit Al Romaniei este valid, judecatorii considerand ca actiunea lui Bodu este lipsita de interes."Instanta de contencios administrativ nu poate anula actele administrative deduse judecatii ca fiind nelegale, cu toate ca principiul legalitatii este elementul central al activitatilor autoritatilor publice, intrucat din probele cauzei nu rezulta ca reclamantul insusi, personal, sa fi suferit vreo vatamare sau sa promoveze interesul privat al tuturor cetatenilor".Potrivit DNA , acuzatiile retinute in sarcina celor 22 de acuzati vizeaza infractiuni comise in perioada 2006-2013 in diferite forme de participare (autorat, complicitate sau instigare), in interesul obtinerii unor imobile de o valoare deosebita, intre care Padurea Snagov si Ferma Regala Baneasa, revendicate fara drept de Paul Philippe Al Romaniei.Pe de o parte, Paul Philippe Al Romaniei ar fi cumparat influenta pe care Remus Truica ar fi avut-o asupra diferitilor functionari de la institutiile publice care detineau cele doua proprietati. Pe de alta parte, Truica ar fi prezentat "afacerea" unor persoane potente din punct de vedere financiar, "cu care s-a asociat, constituind un grup infractional, pentru a se implica in demersurile infractionale, singura cale in obtinerea bunurilor imobile pe care Paul Philippe Al Romaniei le revendica in mod nelegal".Procurorii spun ca printul Paul i-ar fi promis inculpatului Truica Remus si asociatilor acestuia din grupul infractional o cota parte importanta, intre 50% si 80%, din valoarea bunurilor pe care le revendica in Romania, iar ulterior le-a transferat acestora bunurile pe masura obtinerii lor, prin contracte fictive de vanzare-cumparare cu Reciplia SRL.Prejudiciul total in dauna statului roman inregistrat in acest dosar este enorm, ajungand la 145.398.569 de euro.