Cum motiveaza CCR decizia in cazul SIIJ privind privind organizarea judiciara si retragerea caii de atac

Limitarea numarului de procurori contravine prin lege

Retragerea caii de ataceste o forma de exercitare a controlului ierarhic

Reglementarea incalca principiul controlului ierarhic si al legalitatii

Astfel, potrivit magistratilor CCR , "in Dosarul Curtii Constitutionale nr.2236D/2019, in motivarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.88 (1)-88 (9) din Legea nr.304/2004, autorul Bogdan Mateescu face trimitere la Avizul nr.934 din 13 iulie 2018, CPL-PI (2018) 007, confirmat la 20 octombrie 2018, prin care Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia) a sugerat reconsiderarea infiintarii unei sectii speciale pentru anchetarea magistratilor (ca alternativa, sa propus folosirea unor procurori specializati, simultan cu masuri de salvgardare procedurale eficiente)".Crearea S.I.I.J. in cadrul P.I.C.C.J. permite redirectionarea a zeci de dosare de mare coruptie , aflate pe rolul D.N.A., prin simpla formulare a unor plangeri fictive impotriva unui magistrat, desfiintand pur si simplu o parte insemnata din activitatea D.N.A. Crearea acestei sectii submineaza si folosirea procurorilor specializati [coruptie, spalare de bani, trafic de influenta etc., nefiind o masura proportionala cu orice scop posibil de urmarit.Anual, se inregistreaza mii de sesizari fictive impotriva magistratilor, in care trebuieefectuat un minim de ancheta . In prezent, aceste sesizari sunt cercetate de un numar de peste 150 de procurori din cadrul a 19 unitati de parchet (P.C.A., P.I.C.C.J., D.I.I.C.O.T. si D.N.A.).Este evident ca acei 15 procurori din cadrul noii sectii vor fi depasiti de volumul de activitate.Competenta acestei sectii este una personala, vizand atat magistratii, cat si alte persoane cercetate alaturi de acestia in respectivele cauze. In plus, procurorii din aceasta sectie vor trebui sa instrumenteze orice tip de infractiune, atat timp cat aceasta este savarsita de o persoana avand calitatea mentionata de lege. Dispunerea structurii unice in municipiul Bucuresti, unde cei 15 procurori isi vor desfasura activitatea, presupune obligarea magistratilor cercetati la un efort mult mai mare fata de alte categorii de persoane: deplasarea pe distante mari la audieri in timpul programului de lucru, in alta localitate,suportarea de cheltuieli excesive, aspecte de natura sa afecteze chiar buna organizare a apararii de catre respectivul magistrat.Mai mult, modalitatea de numire a procurorului-sef, dar si cea a celorlalti 14 procurori pentru care proba in terviului are o pondere de 60%, nu prezinta suficiente garantii pentru un proces de selectie derulat intr-un mod impartial, aspect de natura sa se reflecte si in derularea activitatii acestei sectii.Conform CCR, retragerea unei cai de atac declarate de procuror este o forma de exercitare a controlului ierarhic."Retragerea caii de atac este (legal si constitutional) in atributia procurorului ierarhic superior celui care declara calea de atac.Posibilitatea retragerii apelului de catre procurorul-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (S.I.I.J.) contravine si principiului legalitatii conform caruia/in baza caruia isi desfasoara activitatea procurorii.In mod normal, retragerea unei cai de atac a parchetului se dispune la initiativa procurorului de sedinta (obligat de lege sa cunoasca dosarul), care il informeaza in scris si motivat pe procurorul ierarhic superior, care poate lua in acest fel o decizie motivata cu privire la calea de atac.Chiar daca aceasta procedura este reglementata la nivel infralegal, prin ordine ale procurorului general, ea este expresia principiilor constitutionale ale legalitatii si controlului ierarhic.Procurorii S.I.I.J. nu participa la sedintele de judecata, potrivit art.888 alin.(2) din Legea nr.304/2004, in interpretarea data prin Decizia nr.3 din 14 ianuarie 2019 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, astfel incat ei nu cunosc dosarele (in cazul dosarelor privind magistrati in care rechizitoriul a fost emis de alte parchete) sau nu cunosc evolutia dosarelor (in cazul in care rechizitoriul a fost emis de S.I.I.J.).Astfel, decizia de retragere a caii de atac este una arbitrara, luata fara a cunoaste dosarul. In concluzie, reglementarea posibilitatii de a declara sau retrage o cale de atac de catre un procuror care nu are posibilitatea de a cunoaste dosarul incalca principiul legalitatii reglementat de art.132 din Constitutie.In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate din Dosarul Curtii Constitutionale nr.1721D/2019, autorul sustine ca procurorul-sef al S.I.I.J. are dreptul de a declara si de a retrage caile de atac exercitate de alte parchete, desi nu participa la judecata cauzelor.Aceasta reglementare incalca principiul controlului ierarhic si al legalitatii, intrucat, desi procurorii din cadrul P.I.C.C.J. - Sectia judiciara sau din alte parchete competente nu sunt subordonati procurorului-sef al S.I.I.J., acesta din urma are dreptul sa dispuna asupra activitatii lor.Sectia are competenta exclusiva de a efectua urmarirea penala pentru infractiunile savarsite de judecatori si procurori, avand ca atributii efectuarea urmaririi penale, sesizarea instantei, precum si exercitarea si retragerea cailor de atac in cauzele de competenta acestei sectii. Insa procurorii din cadrul S.I.I.J. nu participa la sedintele de judecata incauzele de competenta sectiei, participarea revenind procurorilor din cadrul Sectiei judiciare a P.I.C.C.J.Curtea Constitutionala a decis, marti 7 iulie, ca textul din legea de functionare a Sectiei de anchetare a magistratilor care da posibilitatea de a exercita si retrage caile de atac in cauzele de competenta Sectiei este neconstitutional. De asemenea, judecatorii CCR au declarat neconstitutionala prevederea care spune ca in fiecare caz de infractiuni de competenta Sectiei se intelege ca procurorul sef al Sectiei este "procurorul ierarhic superior".