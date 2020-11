Cum ii pun la punct judecatorii pe romanii care contesta amenda pentru lipsa mastii: "Petentul sa inteleaga gravitatea situatiei provocate de pandemie"

Petentul, certat de judecator

Unul dintre cei care au fost amendati pentru nepurtarea mastii este un barbat din Buzau. Acesta a primit din partea Politiei Locale o amenda de 500 de lei pentru ca, in timp ce se afla intr-un mijloc de transport in comun, nu a purtat masca.In plangerea depusa in instanta prin care a cerut anularea amenzii, barbatul a aratat caBarbatul a mai aratat ca autobuzul nu era dotat cu aer conditionat, nu avea ferestrele deschise iar aerul era irespirabil, afara fiind aproximativ 30 de grade Celsius. In proces , reclamantul a mai aratat caJudecatoria Buzau a respins cererea de anulare a amenzii, aratand ca aceasta a fost aplicata legal. In motivarea sentintei de anulare a amenzii, judecatorul a aratat ca "fapta petentului a fost savarsita in cursul zilei, intr-un mijloc de transport in comun in care mai erau prezente si alte persoane, ferestrele acestuia nefiind deschise, pentru a putea circula aerul, pericolul de raspandire al virusului, in atare conditii fiind foarte ridicat"., se arata in sentinta Judecatoriei Buzau, care nu este definitiva, putand fi atacata cu apel.Judecatorul care a pronuntat sentinta de mentinere a amenzii a mai aratat ca barbatul care a mers fara masca de protectie in autobuz a dat dovada de "indiferenta fata de dispozitiile legale, o desconsiderare a principiilor ce guverneaza legislatia in domeniu, gradul de pericol social al faptei fiind ridicat"., se mai arata in sentinta Judecatoriei Buzau.O alta sanctiune de 500 de lei pentru nepurtarea mastii i-a fost aplicata in 28 mai 2020 unui barbat din Olt, prins facand cumparaturi intr-o piata din oras fara a purta masca de protectie pe fata. Barbatul a contestat amenda in instanta aratand ca "este adevarat ca era la cumparaturi in piata din Tufeni, care este o piata deschisa si nu inchisa, si i-a explicat agentului constatator ca are probleme de sanatate, iar atunci cand poarta masca timp indelungat se sufoca, intrucat este claustrofob". Barbatul a mai aratat ca i-a "potrivit ordinului de ministru purtarea mastii este obligatorie in spatii inchise si nu in spatii deschise".Judecatoria Slatina a mentinut amenda aratand caJudecatoria Slatina, a carei sentinta nu este definitiva a mai aratat caUn alt proces de anulare a unei amenzi aplicate in baza legii de combatere a efectelor pandemiei a fost deschis la Judecatoria Ludus. Procesul a fost deschis de un barbat amendat cu 1.000 de lei pentru ca, dupa ce a fost prins fara masca intr-un magazin, a refuzat sa se legitimeze, iar jandarmii l-au luat pe sus si l-au dus la sectia de Politie.Si in acest caz, judecatorul a mentinut amenda aratand ca "prin plangerea formulata petentul nu a propus nicio proba de natura sa inlature prezumtia de temeinicie a procesului verbal"., arata Judecatoria Ludus in sentinta, care nu este definitiva.Judecatorul a mai aratat ca "nu poate sa nu remarce atitudinea de nepasare si lipsa totala de respect atat fata de autoritatea de stat reprezentata prin organele de ordine publica care au actionat in cauza, cat si fata de valorile protejate prin normele contraventional e incalcate, respectiv ordinea si sanatatea publica".Nu toate amenzile date celor care nu au purtat masca au fost mentinute in instanta. Pe de o parte, toate amenzile date in baza ordonantelor militare din starea de urgenta si contestate in instanta in termen au fost anulate pe baza unei hotarari a Curtii Constitutionale, inclusiv Politia sustinand in procese anularea amenzilor.Au fost insa si cazuri de amenzi date in baza legii privind combaterea pandemiei care au fost anulate in instanta. Spre exemplu, un barbat din Slatina, amendat in 10 august 2020 cu suma de 2.500 de lei pentru ca nu purta masca de protectie in timp ce se afla intr-un bar aflat la parterul unui bloc, a obtinut anularea amenzii in instanta.Barbatul din Slatina a reusit sa anuleze in instanta sanctiunea depunand acte medicale din care reiese ca nu poate purta masca pentru ca sufera de bronhopneumopatie cronica obstructiva, stadiul IV, care ii genereaza insuficienta respiratorie cronica., se arata in sentinta Judecatoriei Slatina, care poate fi atacata cu apel.Citeste si: