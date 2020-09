Ministrul Justitiei anunta miercuri propunerile de modificare a legilor justitiei. Predoiu se va consulta cu Iohannis si Orban

Ministerul Justitiei arata, in 26 august, dupa ce presedintele Klaus Iohannis afirma ca Legile Justitiei trebuie corectate si cerea ministerului proiecte in acest sens, ca proiectele reparatorii ale Legilor Justitiei vor fi lansate in dezbatere publica in cursul lunii septembrie.Ministrul Justitiei Catalin Predoiu va organiza, miercuri, de la ora 19.00, o conferinta de presa, la sediul instiutiei, pe tema modificarile propuse la Legile Justitiei, respectiv Legea 303 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, a anuntat Ministerul Justitiei.Pe 26 august, presedintele Iohannis afirma ca Legile Justitiei au fost "ciuntite" de PSD si ca social-democratii au incercat sa puna mana pe justitie si sa o controleze politic, insa nu au reusit, pentru ca romanii s-au exprimat la referendumul pe Justitie.Seful statului a adaugat ca Legile Justitiei trebuie corectate si a solicitat Guvernului si ministrului Justitiei sa faca acest lucru. "Am mari sperante, deci repet, am mari sperante ca in aceasta toamna deja vom avea proiectele care vin sa repare legile justitiei si care sa redea si demnitate si posibilitate judecatorilor, procurorilor sa faca ordine si in aceste dosare care sunt restante", a mai spus Klaus Iohannis.