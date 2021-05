Cuplu retinut dupa ce ar fi convins o minora sa intretina relatii sexuale in trei. Imaginile au ajuns pe retelele de socializare

Comunicatul integral

Actul sexual ar fi fost filmat si distribuit pe retelele de socializare, alaturi de alte imagini care o expuneau pe minora in ipostaze sexuale.In plus, barbatul este banuit si ca ar fi constrans-o pe tanara de 19 ani sa practice prostitutia in folosul sau si, prin anunturi publicate pe internet, ar fi racolat in acest sens mai multe persoane.Ieri, 26 mai, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea , sub coordonarea unui procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. - B.T. Vrancea, au depistat 2 persoane, de 19 si 24 de ani, banuite de trafic de persoane, pornografie infantila si violarea vietii private.Din cercetari a reiesit faptul ca, incepand cu luna octombrie 2020, o tanara, de 19 ani ar fi convins o minora sa intretina raporturi sexuale cu aceasta si cu un barbat de 24 de ani.Actul sexual ar fi fost inregistrat video si distribuit pe retele de socializare, impreuna cu alte imagini ce contineau ipostaze sexuale explicite.Ieri dimineata, politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au descins la domiciliile celor doi banuiti, in judetele Vrancea si Bacau, pentru documentarea activitatii infractionale.In urma perchezitiilor, au fost ridicate trei telefoane mobile, 26.000 de lei si 300 de euro. Trei mandate de aducere au fost puse in aplicare.Totodata, barbatul de 24 de ani este banuit ca ar fi constrans-o pe tanara de 19 ani sa practice prostitutia in folosul sau si, prin anunturi publicate pe internet, ar fi racolat in acest sens mai multe persoane.In urma administrarii probatoriului, cei doi au fost retinuti pentru 24 de ore. In aceeasi zi, au fost condusi la sediul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Vrancea, pentru audieri, fata de acestia fiind dispusa masura controlului judiciar pentru 60 de zile.Cercetarile sunt continuate, pentru stabilirea intregii activitati infractionale.