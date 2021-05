Dambovita: 23 de persoane, retinute intr-un dosar de inselaciune si fals privind indemnizatii pentru persoane a caror activitate ar fi fost afectata de pandemie

Conform datelor furnizate de Politia judeteana Dambovita, 23 de persoane au fost audiate, miercuri, de catre politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice si au fost retinute intr-un dosar de inselaciune , fals, uz de fals si fals in declaratii in care ar exista un prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei."In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit ca, in perioada octombrie 2020- aprilie 2021, cu ajutorul administratorilor a doua societati comerciale, ar fi fost intocmite in fals contracte de prestari servicii din care sa rezulte ca activitatea artistica a banuitilor ar fi fost afectata de pandemia de COVID - 19. Totodata, in baza declaratiilor intocmite in fals, persoanele in cauza ar fi obtinut indemnizatii din partea Agentiei de Plati si Inspectie Sociala, fiind creat un prejudiciu de 1.550.000 de lei", informeaza Inspectoratul de Politie Dambovita.In cursul zilei de joi, cei 23 de suspecti vor fi prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Targoviste pentru dispunerea unor masuri preventive.