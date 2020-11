Surse: Daniel Tudorache, audiat la DNA in dosarul achizitiilor de tablete

El ar fi fost citat pentru a da lamuriri in dosarul privind achizitia de tablete pentru copiii din Sectorul 1.Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au facut, joi, 38 de perchezitii in Bucuresti si judetul Ilfov, in doua dosare in care sunt cercetate fapte de coruptie "In cursul zilei joi, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, au fost efectuate perchezitii domiciliare in 38 de locatii situate pe raza municipiului Bucuresti si judetul Ilfov, din care doua sunt entitati aflate in subordinea unor primarii de sector, restul reprezentand domiciliile unor persoane fizice", a precizat DNA intr-un comunicat transmis AGERPRES.Tot joi, Daniel Tudorache afirma ca perchezitiile Directiei Nationale Anticoruptie au fost efectuate in urma unei sesizari a actualului edil, Clotilde Armand , privind achizitia de tablete pentru elevi."Perchezitia a fost efectuata in urma uneia dintre multele sesizari formulate de Clotilde Armand impotriva mea si anume 'achizitia de tablete' pentru elevii din Sectorul 1. Din punctul de vedere al actualului primar al Sectorului 1, achizitia de tablete pentru copii in contextul pandemiei nu era necesara. De altfel, Clotilde Armand a inceput prigoana totala impotriva tuturor angajatilor primariei care nu au 'pupat inelul'", a scris Tudorache, pe Facebook