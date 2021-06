Cum a ajuns Darius Valcov sa o denunte pe o femeie care a luat mita de la un medic stomatolog, la opt ani de la comiterea faptei

Mita, oferita intr-un loc ferit, cu vegetatie multa

Tribunalul Olt a pronuntat la finele lunii mai 2021 o prima sentinta intr-un dosar de trafic de influenta in care a fost trimisa in judecata Ioana Gusatu, mama unei apropiate a fostului primar al Slatinei, Darius Valcov. Gusatu este acuzata ca i-a cerut unui medic stomatolog 2.000 de euro promitand ca va interveni pe langa Darius Valcov pentru ca firma de constructii a medicului sa obtina un contract de reabilitare termica a unor blocuri.Sentinta de condamnare a lui Gusatu scoate la iveala ca cel care a denuntat-o pe femeie a fost chiar Darius Valcov, care a aflat despre mita ceruta in numele sau la opt ani de la comiterea faptei, la un chef la care a participat si medicul stomatolog care a platit cei 2.000 de euro.Datele de la dosar arata ca la inceputul lunii decembrie 2012, Ioana Gusatu a mers la un cabinet stomatologic pentru realizarea unei lucrari dentare.Dupa tratament, discutand cu pacienta despre anveloparea blocurilor, medicul i-a spus femeii ca detine si o firma de constructii si ar fi interesat sa obtina o lucrare de anvelopare."Auzind acest lucru, inculpata s-a oferit sa intervina pe langa primarul municipiului Slatina de la acea vreme, Valcov Darius Bogdan, promitand ca va obtine o lucrare de anvelopare, iar pentru acest lucru solicitand suma de 2000 euro, care constituia, probabil, un avans pentru obtinerea lucrarii si, dupa obtinerea efectiva a lucrarii de anvelopare, inculpata urma sa ceara si alte sume de bani", se arata in datele de la dosar.Stiind ca fiica Ioanei Gusatu, despre care presa locala din Olt spune ca e Anca Gusatu, "era in partid cu primarul Valcov Darius si inculpata i-a dat de inteles ca il cunoaste si ea foarte bine pe primar", medicul stomatolog a acceptat sa dea mita de 2.000 de euro.Astfel, a doua zi s-a intalnit cu Ioana Gusatu in spatele blocului in care functiona cabinetul stomatologic, "intr-un gang din apropiere, mai ferit, unde era vegetatie multa". Femeia i-a promis medicului ca "in aproximativ 2-3 zile rezolva cu lucrarea de anvelopare si il va contacta pentru perfectarea actelor".Medicul a declarat ca dupa ce au trecut cele trei zile, a mai asteptat aproximativ o saptamana si, pentru ca nu a mai primit niciun semn, a sunat-o pe femeie, dar aceasta nu i-a mai raspuns, iar de atunci nu s-a mai intalnit cu ea nici macar intamplator.Medicul stomatolog care a platit cei 2.000 de euro si-a luat gandul de la banii dati, dar la opt ani de la momentul in care a platit banii, in septembrie 2020, a fost chemat la ziua unui prieten al sau, care este si finul lui Darius Valcov. Acolo, medicul l-a intalnit si pe fostul primar al Slatinei."Cu acea ocazie, martorul a indraznit sa il intrebe pe Darius Valcov daca cumva, in anul 2012, au ajuns niste bani la el, respectiv suma de 2000 de euro, prin inculpata Gusatu Ioana, pentru a-i facilita obtinerea unei lucrari de anvelopare la blocuri de pe raza municipiului Slatina, insa numitul Valcov Darius a fost surprins de cele afirmate, chiar s-a suparat, a dat cu pumnul in masa si a mentionat ca daca martorul nu va formula denunt, acesta ii va denunta pe amandoi", se arata in dosarul de trafic de influenta.Acela a fost momentul in care medicul stomatolog si Darius Valcov au denuntat-o pe Ioana Gusatu.Dupa denuntul depus impotriva Ioanei Gusatu, Valcov a cautat-o pe femeie acasa si a rugat-o sa urce in masina cu el. Acolo a intrebat-o "cat de elegant putea", daca recunoaste ca a facut o greseala, spunandu-i despre cele povestite de medic. Valcov i-a cerut femeii "sa spuna adevarul, daca a luat bani in numele sau, respectiv suma de 2.000 de euro, in scopul de a interveni pe langa acesta pentru obtinerea unei lucrari de reabilitare".Ioana Gusatu a recunoscut ce a facut si i-a cerut scuze lui Valcov, aratand ca in acea perioada a avut nevoie de bani si ca intentioneaza sa ii restituie medicului banii cand o sa ii aiba. Toata discutia dintre Ioana Gusatu si Valcov a fost inregistrata, astfel ca, la proces , femeia nu a avut de facut altceva decat sa recunoasca faptele, cerand sa fie judecata in procedura simplificata.In urma procesului, Iana Gusatu a fost condamnata la doi ani de inchisoare cu suspendare. Sentinta poate fi atacata cu apel.Trimis in judecata pentru doua fapte de luare de mita si una de trafic de influenta, fostul primar al Slatinei, Darius Valcov, a fost condamnat in iulie 2020 la sase ani si sase luni de inchisoare.In rechizitoriul de trimitere in judecata a lui Valcov, procurorii DNA au aratat ca Valcov a cerut si primit de la doua firme, prin interpusi, suma totala de 4,2 milioane de lei pentru ca firmele, care au incheiat contracte cu Primaria Slatina si Compania de Apa Olt, "sa nu aiba probleme" si sa isi primeasca banii.