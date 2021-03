Trusturi de presa, obligate sa ii achite daune morale unui baiat asociat cu o crima cu care nu avea nicio legatura

Proces pentru daune morale

Traumele suferite de baiat

Trusturile de presa, obligate sa ii achite baiatului daune morale

Cum justifica judecatorul acordarea daunelor

In mai 2018, o stire despre un caz dramatic in care un copil de noua ani si-a omorat bunica facea inconjurul tarii. Cazul a scos la iveala ca tatal copilului care si-a ucis bunica se afla la a doua casatorie, fiind in trecut condamnat si decazut din drepturile parintesti dupa ce si-a agresat fizic foarte grav copilul din prima casatorie.Asa s-a ajuns ca in presa sa apara mai multe articole despre fratele copilului care si-a ucis bunica, fiind publicata inclusiv poza acestuia. In urma aparitiei articolelor baiatul, traumatizat in urma abuzurilor la care a fost supus de tatal sau, a suferit un nou soc, refuzand inclusiv sa mai mearga la scoala.Prin mama sa, baiatul, in prezent adolescent, a dat in judecata mai multe trusturi de presa care au publicat date despre el in contextul crimei comise de fratele dinspre tata.In proces , mama baiatului a aratat ca in urma agresiunilor la care fiul sau a fost supus de catre tata a urmat un proces de divort lung si dureros, urmat de un partaj la fel de dificil. In urma acestei situatii, copilul a fost nevoit sa faca pentru o perioada de mai multi ani sedinte de terapie psihologica.Odata cu crima comisa de copilul de 9 ani, trecutul tatalui baiatului a inceput sa fie rascolit, descoperindu-se ca barbatul si-a abuzat copilul din prima casatorie, fiind si condamnat in acest sens. Au urmat o serie de articole al carui subiect a devenit fratele dinspre tata al copilului care si-a omorat bunica."Afland despre existenta unei prime familii a tatalui faptuitorului si fara sa solicite vreo permisiune, au publicat datele personale de identificare ale reclamantilor, iar unele dintre ele chiar fotografia reclamantului alaturata unor titluri absolut.De asemenea, aceleasi reviste de scandal au publicat, totodata, cu exactitate, datele de identificare ale reclamantului si ale tatalui faptuitorului - nume complete si loc de munca, alaturi de numele complet al reclamantului, varsta sa actuala si anul nasterii sale, aspecte ce fac deosebit de facila identificarea acestuia catre cunoscuti, colegi prieteni, vecini, profesori", a aratat mama baiatului in proces.Mama adolescentului a mai aratat ca dupa ce a reusit sa treaca peste traumele suferite de abuzurile la care a fost supus din partea tatalui, s-a ajuns ca baiatul sa devina din nou o tinta publica."Reclamantul risca astfel sa clacheze psihic in mod ireversibil din cauza inconstientei unor redactori avizi de cititori si de profit, ale caror actiuni absolut iresponsabile il indeparteaza de prieteni, il umilesc, il asociaza cu fapte si imagini teribile cu care nu are absolut nicio legatura si il supun oprobiului public cu intentie si in mod repetat.Aceste articole si agresivitatea presei au redeschis rani psihice grave si adanci din trecutul reclamantilor, astfel incat, pe acest fond, au suferit si sufera si in prezent, deoarece sunt asociati de persoanele din jurul lor si de opinia publica cu copilul care si-a ucis bunica", s-a mai aratat in actiunea deschisa in instanta Potrivit plangerii, traumele au fost atat de mari incat dupa ce a aflat despre cele difuzate in spatiul public la adresa sa, baiatul a refuzat sa mai mearga la scoala, de teama ca toate aceste informatii vor fi aflate de colegii lui."Pe fondul difuzarii publice a evenimentelor care i-au marcat copilaria si abia recuperat in urma tratamentului psihologic, reclamantul a avut nevoie, din nou, sa reia sedintele de consiliere psihologica, ceea ce implica eforturi considerabile din partea familiei, precum si o stare de permanenta tensiune psihica pentru reclamanta", a mai aratat mama baiatului in proces.In urma procesului judecat in prima instanta la Judecatoria Sectorului 4, trusturile de presa care au publicat informatii despre baiat au fost obligate sa stearga articolele, iar unele dintre publicatii au fost obligate sa achite si daune morale."Obliga paratii Cotidianul Curentul S.R.L., Smart Activity S.R.L., Editura Evenimentul si Capital S.R.L., Adevarul Holding S.R.L., RTV Satellite Net S.R.L. si Ringier Romania S.R.L. la inlaturarea tuturor referirilor directe si indirecte cu privire la reclamanti si la datele personale ale reclamantilor (inclusiv fotografii) publicate pe propriile site-uri, de la data ramanerii definitive a hotararii.Obliga paratul Cotidianul Curentul S.R.L. sa plateasca reclamantilor suma de 20.000 lei cu titlu de daune morale. Obliga paratul Smart Activity S.R.L. sa plateasca reclamantilor suma de 20.000 lei cu titlu de daune morale.Obliga paratul Editura Evenimentul si Capital S.R.L. sa plateasca reclamantilor suma de 5.000 lei cu titlu de daune morale. Obliga paratul RTV Satellite Net S.R.L. sa plateasca reclamantilor suma de 20.000 lei cu titlu de daune morale.Obliga paratul Ringier Romania S.R.L. sa plateasca reclamantilor suma de 20.000 lei cu titlu de daune morale", a hotarat Judecatoria Sectorului 4, a carei hotarare a fost deja atacata cu apel.Judecatoria Sectorului 4 si-a motivate decizia de acordare a daunelor aratand ca, desi faptele relatate sunt reale, "acest aspect nu i-a indreptatit pe parati sa aduca in atentia publicului detalii despre viata privata a reclamantilor atata timp cat acestia sunt simpli particulari, nu au dorit expunerea unor detalii intime, reclamantul este un copil minor si, mai mult, incidentul referitor la omorul savarsit de catre un copil de 9 ani, nu aveau legatura cu persoana reclamantilor"."Prin urmare, articolele publicate de catre parati, desi nu sunt lipsite de fundament, au avut ca scop, direct sau indirect, aducerea la cunostinta publicului larg a unor aspecte din viata intima a reclamantilor, astfel incat a fost minimalizata importanta evenimentului initial si aduse in prim plan detalii legate de trecutul reclamantilor", a subliniat instanta.Judecatoria Sectorului 4 a mai aratat ca, din declaratiile martorilor audiati in cauza, reiese faptul ca reclamantii au fost foarte afectati de articolele care ii vizau."In concret, dezvaluirea unor aspecte din trecutul reclamantilor si asocierea acestora cu familia copilului faptuitor cu care nu aveau nicio legatura au fost de natura a-i afecta pe acestia, astfel cum au declarat martorii audiati in cauza, aceste fapte aflandu-se in stransa legatura de cauzalitate cu articolele postate de parati, de vreme ce aspectele comunicate au fost aduse la cunostinta publicului larg in anul 2018, anul postarii respectivelor articole", se mai arata in sentinta Judecatoriei Sectorului 4.