Daune morale de zeci de mii de euro pentru sapte grefiere obligate sa lucreze intr-o "cusca". Conditiile de munca inumane reclamate in justitie

Grefiere inghesuite in 14 mp

Risc crescut de incendiu

Apararea Tribunalului si a Curtii de Apel

Hotararea instantei: daune morale de 400 de euro lunar

Printr-un proces deschis in februarie 2020, la Tribunalul Bucuresti, sapte grefiere de la Judecatoria Craiova au dat in judecata Tribunalul Dolj si Curtea de Apel Craiova cerand daune morale pentru ca sunt obligate sa munceasca in conditii improprii.In proces, cele sapte grefiere au aratat ca isi desfasoara sau si-au desfasurat activitatea profesionala in camera 8 de la etajul 1 al Judecatoriei Craiova "in conditii total improprii, inumane, periculoase pentru sanatate si injositoare, nu numai pentru un grefier, ci si pentru orice fiinta umana".Grefierele au aratat ca "in mod efectiv, aceste conditii le-au cauzat sau agravat afectiuni ireversibile si care le provoaca suferinte permanente".Cele sapte grefiere au aratat in procesul de la Tribunalul Bucuresti ca, la momentul declansarii actiunii in instanta , in camera 8 de la Judecatoria Craiova era inghesuite cinci birouri, in trecut lucrand in acea camera chiar sase grefieri. Reclamantele au aratat ca in condintiile in care in camera sunt cinci birouri, cinci scaune, cabluri plasate direct pe podea, patru dulapuri, cinci cosuri de gunoi, cinci calculatoare, un fax, o imprimanta si un dulap de comunicatie "pentru fiecare persoana revine in medie o suprafata totala de 2,3 mp si o suprafata libera de pana la 1 m"."Scaunele sunt neergonomice, spatiile de depozitare a documentelor sunt insuficiente, birourile inconfortabile, cu dimensiuni mici, insuficiente pentru plasarea tuturor instrumentelor de munca si a dosarelor, ceea ce obliga la depunerea dosarelor, de catre toti cei care folosesc incaperea, direct pe podea, cu consecinta nu numai a incalcarii normelor elementare de igiena, ci si a obstacularii suplimentare a spatiului pentru circulatie si miscare", s-au plans grefierele.De asemenea, cele sapte grefiere au mai reclamat ca iluminatul este insuficient, biroul avand o fereastra, care nu se inchide corespunzator, "tocaria fiind efectiv sustinuta de banda adeziva"."Astfel fereastra nu poate fi deschisa decat partial, calitatea aerului este slaba fiind prezent mult praf din dosare - in acest birou prin efortul propriu al colegilor de birou s-a scos mocheta care era putrezita si mucegaita, este zgomot, spatiul de lucru este insuficient, temperatura este crescuta vara si scazuta iarna", au mai aratat grefierele, convinse ca "si persoanelor detinute in penitenciare li se asigura conditii superioare (minim 4 mp pentru fiecare persoana) conditiilor de lucru din biroul lor".Grefierele au aratat in procesul prin care au cerut daune morale din cauza conditiilor de lucru ca podeaua este intetita de cabluri, iar "oamenii calca pe ele si/sau picioarele scaunelor sunt asezate pe ele, existand riscul deteriorarii lor si producerea de scurtcircuite electrice, electrocutari sau incendii"."Reteaua electrica este veche si, daca este solicitata, alimentarea cu energie electrica se intrerupe destul de des, fiind necesara interventia persoanelor de specialitate, interventie care implica suspendarea activitatii. Din aceste motive, desi reclamantele au achizitionat un calorifer electric care, ca si aparatul de aer conditionat, nu face fata nevoilor biroului, din cauza retelei electrice vechi, nu poale fi folosit, existand riscul de incendiu sau electrocutare", s-au mai plans grefierele.Angajatele Judecatoriei Craiova au mai aratat ca s-au plans factorilor responsabili, inlcusiv Ministerului Justitiei . Demersul grefierelor a rams, insa, fara ecou "invocandu-se, constant, lipsa resurselor materiale sau financiare si faptul ca exista si alti grefieri care isi desfasoara activitatea in conditii similare precum si ca se fac demersuri pentru construirea unui nou sediu pentru Judecatoria Craiova si ca tocmai din acest motiv nu se justifica efectuarea de investitii in prezenta cladire a judecatoriei".Incalcarea legislatiei privind asigurarea conditiilor de munca pentru grefierele de la Judecatoria Craiova a fost confirmata si de o firma specializata in evaluarea riscurilor profesionale. "Din cauza conditiilor precare si a lipsei normelor minime de igiena s-au inregistrat chiar pierderi de sarcina sau iminente de avort in randul grefierelor", au mai reclamat grefierele in procesul de la Tribunalul Bucuresti.Curtea de Apel Craiova s-a aparat in proces aratand ca a facut demersuri pentru construirea unui sediu nou, iar "suferintele fizice si morale invocate de catre reclamanti nu se datoreaza culpei sale, cata vreme, Curtea de Apel Craiova nu este angajatorul reclamantilor, dar care, prin prisma calitatii de ordonator secundar de credite, a intreprins toate demersurile legale necesare pentru obtinerea, de catre angajator, a unei locatii care sa respecte normativele din domeniul securitatii si sanatatii in munca".La randul sau, Tribunalul Dolj s-a aparat sustinand ca "prejudiciul moral invocat de reclamanti nu este probat, neexistand dovezi cu privire la intinderea acestuia, reclamantii limitandu-se doar la a invoca existenta prejudiciului moral, prin raportare la conditiile in care isi desfasoara activitatea profesionala, fara a ilustra in mod concret producerea prejudiciului"."Mai mult decat atat, reclamantii nu au dovedit dobandirea vreunei boli profesionale datorita conditiilor improprii de la locul de munca. De mentionat ca reclamantii beneficiaza de un spor de 15% pentru conditii deosebite de munca grele, vatamatoare sau periculoase ca o compensare a conditiilor de munca in care isi desfasoara activitatea", a aratat si Tribunalul Dolj, sustinand, de asemenea, ca a facut demersuri pentru construirea unui sediu nou.Tribunalul Bucuresti a admis cererea grefierilor si a obligat Tribunalul Dolj sa le achite celor sapte angajate ale Judecatoriei Craiova daune morale de zeci de mii de euro, in functie de perioada in care a lucrat fiecare in "biroul groazei". Astfel, pentru trei dintre grefiere s-a dispus plata unor daune morale de cate 14.400 de euro. Una dintre grefiere a primit 13.600 de euro, alta 4.800 de euro, iar alta 6.800 de euro. De asemenea, pentru fiecare dintre cele sapte grefiere, Tribunalul Bucuresti a dispus plata unei sume 400 de euro lunar incepand cu data de 6 februarie 2020 si pana la asigurarea conditiilor de munca conforme cu legea."Este evident ca fiecare dintre grefierii care isi desfasoara activitatea in cadrul camerei nr.8 situate in cladirea Judecatoriei Craiova are alocat doar circa 2,3 mp, iar in acest spatiu de aproximativ 14,35 mp nu si-ar putea desfasura activitatea decat 2 grefieri. Spatiul foarte mic al biroului, impropriu pentru un numar atat de mare de salariati, face ca si dotarile necesare desfasurarii activitatii sa fie improprii", arata Tribunalul Bucuresti in sentinta care este executorie, dar care poate fi atacata cu apel.Tribunalul a mai retinut ca grefierele "sunt in permanenta supuse unui disconfort psihic, stres, dar si unui pericol fizic prin insirarea cablurilor pe podea existand riscul producerii de scurtcircuite electrice, electrocutari sau incendii, dar si risc biologic, prin infectarea cu microorganisme din cauza depozitarii dosarelor direct de podea si neschimbarii filtrelor de aer conditionat"."Nu in ultimul rand, instanta apreciaza ca desfasurarea activitatii de catre un grefier in astfel de conditii aduce atingere demnitatii umane si profesionale. Demnitatea umana, inclusiv cea privind relatiile de munca, face parte din elementele de baza ale constructiei drepturilor fundamentale ale omului, fiind garantata de art.1 alin.(3) din Constitutia Romaniei. (...) Avand in vedere ca au fost afectate valori personale precum demnitatea umana si profesionala care risca sa fie golita de substanta sa, aceasta situatie este suficienta pentru a da dreptul la plata unor despagubiri", a mai aratat Tribunalul Bucuresti.