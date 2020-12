Cum a obtinut daune morale un tanar ranit la ochi, intr-un club din Oradea, de un lansator de confetti

Printr-un proces deschis in instanta, un tanar a dat in judecata firma care detine un club din Oradea cerand daune morale pentru ca in noaptea de 23 spre 24 iunie 2018, in jurul orelor 03.00, in timp ce se afla in club, a fost ranit la ochi de un tun care imprastia confetti asupra clientilor.Tanarul a povestit in instanta ca "a simtit o lovitura puternica in ochiul drept, iar din cauza impactului si a durerii acute pe care a simtit-o, s-a aplecat la pamant, constatand totodata ca nu mai vedea deloc cu ochiul drept".Victima a mai aratat ca "a pus mana la ochi si a observat ca este plin de sange, astfel ca s-a deplasat la grupul sanitar din incinta localului pentru a se spala". Prietenii si alti clienti ai clubului i-au spus ca a fost lovit de un obiect tras din tunurile cu confetti, probabil un capac din plastic.Pentru ca avea dureri foarte mari si nu mai vedea nimic cu ochiul drept, tanarul a plecat la pensiunea in care era cazat, iar dupa cateva ore, vazand ca durerile persista, cu toate ca si-a aplicat comprese cu gheata, iar vederea nu i-a revenit, a plecat acasa si a mers la spital, unde a fost diagnosticat cu contuzie a globului ocular si a tesuturilor orbitei, edem macular posttraumatic (aparute in urma contactului cu un obiect - capac tub confetti), fiind externat dupa 48 de ore.Dupa externare a obtinut si certificat medico-legal din care rezulta ca necesita 9 zile de ingrijiri medicale, daca nu apar complicatii. Impotriva firmei care detine clubul, tanarul a depus si plangere penala, dar dosarul a fost clasat. Astfel, tanarul a dat in judecata firma care detine clubul, cerand daune morale pentru traumele suferite.In urma procesului, judecat in prima instanta la Judecatoria Oradea, firma care detine clubul a fost obligata sa achite daune morale de 7.500 de lei, daune materiale de 1.800 de lei si cheltuieli de judecata in valoare de 2.000 de lei. ", a decis instanta.Chiar daca firma a depus in instanta documente care atesta ca pentru lansarea confettilor nu erau necesare autorizatii speciale, judecatorul a decis ca vina firmei care detine clubul, se mai arata in sentinta, care nu este definitiva, putand fi atacata cu apel la Tribunalul Bihor.