Biciclist calcat de un Audi A6 si omorat. Cum a reusit familia victimei sa obtina daune morale de 250.000 de euro

Curtea de Apel Ploiesti a pronuntat in 7 iunie sentinta finala in cazul unui accident al carui victima a fost un biciclist in varsta de 70 de ani. Accidentul a avut loc in 31 mai 2018, pe o strada din Ploiesti. Soferul unui Audi A 6 l-a lovit in plin, din spate, pe un biciclist care circula regulamentar, dar pe care nu l-a vazut.O camera de bord a surprins accidentul, iar din imagini s-a putut vedea ca circulatia se desfasura in ambele sensuri, pe cate o banda de circulatie pe sens, sensurile fiind separate de marcaj longitudinal discontinuu. In fata masinii care avea montata camera de bord circulau doua masini.Din inregistrare se vede cum, in dreptul Rafinariei Vega, pe sensul de mers catre Blejoi, "autoturismul de culoare inchisa a schimbat directia de deplasare catre stanga si a circulat o perioada scurta de timp partial pe sensul opus, dupa care a revenit pe sensul sau de deplasare, manevra ce pare a fi fost efectuata pentru evitarea unui obstacol"."In spatele sau, autoturismul de culoare gri si-a continuat deplasarea catre Blejoi, la o distanta mica fata de marginea partii carosabile, nu a recurs la aceeasi manevra efectuata anterior de predecesorul sau si a intrat in coliziune cu un obiect pe care l-a proiectat pe partea dreapta a sensului de mers, in afara partii carosabile", se arata in rechizitoriu."Obiectul" lovit de soferul aflat la volanul masinii Audi A6 era un biciclist de 70 de ani, care a murit in urma impactului.Expertiza realizata in dosar a aratat ca la impactul cu bicicleta viteza masinii a fost de 51,3 km/h."Victima nu putea evita producerea accidentului in conditiile in care acesta a avut loc, neavand cum sa prevada ca inculpatul nu-l va observa in trafic , desi se deplasa regulamentar pe bicicleta. Inculpatul putea evita producerea accidentului daca in momentele premergatoare ar fi avut atentia concentrata pe directia de deplasare.Starea de pericol a fost creata de catre sofer, care a circulat avand atentia distrasa de la directia de deplasare, fapt care a facut sa nu observe din timp biciclistul care se deplasa regulamentar in fata sa", a fost concluzia expertizei efectuate in dosar.In urma procesului, judecat in prima instanta la Judecatoria Ploiesti, soferul a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, pedeapsa fiind mentinuta si in apel.In proces , sotia biciclistului omorat, fiul acestuia si nepotul s-au constituit parte civila, cerand daune morale de 300.000 de euro (cate 100.000 de euro pentru fiecare).Judecatoria Ploiesti a dispus plata unor daune totale de 100.000 de euro, cate 40.000 de euro pentru mama si fiul victimei si 20.000 de euro pentru nepot. "Instanta apreciaza ca adecvata sumele de 40.000 de euro, respectiv 20.000 de euro, pentru repararea prejudiciului moral suferit de partile civile si protejarea valorilor morale vatamate, avand in vedere, suferinta psihica inerenta a acestora", a aratat Judecatoria Ploiesti.Sentinta Judecatoriei Ploiesti a fost atacata cu apel, care s-a judecat la Curtea de Apel Ploiesti.Firma de asigurari a cerut diminuarea daunelor "avand in vedere pe de o parte varsta victimei la data producerii accidentului, aceea de 70 de ani, faptul ca nici sotia victimei, nici fiul major si nici nepotul nu sunt in relatii de stricta dependenta financiara cu victima, iar pe de alta parte nepotul avea 2 ani si cateva luni la data decesului bunicului sau"."Singurul care poate stabili dimensiunea prejudiciului moral este judecatorul, iar la dosar a fost depusa practica judiciara de la Curtea de Apel Ploiesti si Bucuresti din care rezulta ca aceste instante au acordat sume cu titlu de daune morale mai mici", a aratat firma de asigurari.In final, Curtea de Apel Ploiesti a majorat daunele morale, acordand 100.000 de euro pentru sotia victimei, 100.000 de euro pentru fiu si 50.000 de euro pentru nepot. In total 250.000 de euro."Imprejurarile cu care s-au confruntat partile civile - si confirmate probator - releva suferintele psihice ca urmare a incetarii din viata a rudei (sot, tata,bunic). Astfel, acestia locuiau, gospodareau si petreceau timp impreuna (sotia, fiul, nepotul), avand o relatie speciala.Totodata, probatoriul releva ca in cauza, partile civile, erau legate de persoana decedata (din culpa inculpatului) printr-o relatie familiala, afectiva, si au suferit in mod evident un prejudiciu moral si au dreptul la compensarea baneasca a acestuia. Totodata nu exista probe ca aceasta relatie, a fost intrerupta, anterior decesului", a justificat Curtea de Apl Bucuresti necesitatea acordarii daunelor morale in valoare de 250.000 de euro.