O amenda de 870 de lei, aplicata unui sofer cu Lamborghini care a parcat ilegal in fata Politiei, considerata de judecator prea dura

Potrivit adevarul.ro , in 1 august 2020, soferul cu Lamborghini a mers la Politia din Lugoj, judetul Timis, pentru a-si recupera documentele care i-au fost ridicate pentru verificari, cu ocazia unei opriri in trafic . Ajuns in fata sediului Politiei, soferul si-a parcat Lamborghini-ul pe locurile dedicate masinilor MAI.Potrivit sursei amintite, intr-un proces deschis la Judecatoria Lugoj, barbatul a aratat ca un agent care se afla in fata unitatii de politie , i-a solicitat sa mute autoturismul, intrucat se afla pe o parcare rezervata autoturismelor MAI.Soferul a mai aratat ca desi "i-a explicat agentului motivul pentru care se afla in acel loc, urmand a-l parasi, dupa recuperarea documentelor personale, acesta a considerat ca nu a respectat indicatiile date si a procedat la sanctionarea sa".In urma procesului, mai arata adevarul.ro. judecatorul a aratat ca fapta pentru care soferul a fost amendat e reala, dar amenda de 870 de lei e prea dura, astfel ca amenda a fost inlocuita cu avertisment."Chiar daca fapta comisa de petent, prezinta un grad ridicat de pericol social, dat fiind faptul ca nu a fost savarsita in imprejurari de natura a o agrava, nu a produs alte urmari nefavorabile precum si contextul factual in care a fost savarsita consideram ca nu reclama aplicarea sanctiunii amenzii, iar sanctiunea avertismentului ar fi de natura sa il determine pe petent sa respecte normele privind circulatia rutiera", se arata, potrivit sursei amintite, in sentinta Judecatoriei Lugoj, care nu este definitiva, putand fi atacata cu apel, la Tribunalul Timis.