Cazul care i-a bulversat pe procurori si judecatori. De ce nu s-a putut dovedi cine se afla la volanul unei masini conduse de un sofer fara permis

Martorii nu au putut confirma cine a fost la volan

Judecatoria Chisineu-Cris a pronuntat recent o prima sentinta in dosarul in care un barbat de 42 de ani a fost trimis in judecata pentru conducere fara permis. Totul a inceput in decembrie 2018, cand o masina Opel care circula pe DN76 A a oprit la o trecere de pietoni.Opelul a fost lovit din spate de o masina Skoda , iar in urma accidentului la fata locului a ajuns Politia. O femeie le-a declarat politistilor ca ea a fost cea care a condus masina Opel, sotul sau fiind pasager pe bancheta din dreapta. Femeia le-a mai declarat politistilor ca nu detine permis de conducere, fiind intocmit un dosar penal pentru conducere fara permis.In timpul anchetei, femeia s-a sucit spunand ca la volan era sotul sau, care ar fi facut presiuni asupra sa pentru a spune ca ea a fost cea care a condus. Astfel, acuzatiile la adresa femeii au fost clasate, iar cel care a fost trimis in judecata a fost barbatul.La proces , femeia a declarat ca a acceptat sa declare ca ea a condus masina pentru ca sotul sau "i-a spus ca are mai multe dosare penale si ca o sa-l aresteze, iar copiii vor plange"."Am luat fapta pe mine deoarece eram o familie. Ulterior m-am despartit de sotul meu si m-am decis sa spun adevarul", a declarat femeia in proces.Judecatorul l-a declarat nevinovat pe barbatul trimis in judecata pentru conducere fara permis, constatand ca niciunul dintre martori nu confirma spusele femeii. Astfel, judecatorul a constatat ca "doar sotia inculpatului, care a avut anterior in cauza calitatea de suspect, a confirmat acuzatia, in rest niciunul dintre martorii audiati in dosar, nu au confirmat acuzatia de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de catre inculpate".Spre exemplu, nici soferul, nici martorii din autoturismul Skoda, care a lovit Opelul condus fara permis, nu au putut spune cine a coborat de la volan pentru ca imediat dupa incident spiritele s-au inflamat."In lipsa unor probe video sau foto, acuzatiile aduse inculpatului nu sunt dovedite, deoarece instanta nu poate retine ca unica proba directa care sa conduca spre condamnarea inculpatului, declaratia sotiei sale, cu care acesta se afla in relatii conflictuale si care ar fi putut sa-si schimbe declaratia cu scopul de a obtine o solutie de clasare, ceea ce s-a si intamplat, existand astfel un dubiu cu privire la conducerea unui autovehicul de catre inculpate", se arata in sentinta Judecatoriei Chisineu-Cris, care nu este definitiva.Judecatorul a mai aratat ca desi doi martori au declarat ca in ziua accidentului l-au vazut pe barbat conducand fara permis, acesta nu poate fi condamant pentru ca acuzatia este ca barbatul a condus la momentul producerii accidentului."Analizand actele si lucrarile dosarului, prin coroborarea probelor administrate in cauza, dar si cu referire la principiul in dubio pro reo, instanta constata ca in cauza nu sunt probe complete, sigure si decisive, in masura dovedeasca vinovatia inculpatului cu privire la infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea sa in judecata, iar declaratia sotiei inculpatului, nu poate constitui unica proba directa care sa conduca spre o solutie de condamnare, avand in vedere atitudinea schimbatoare a acesteia pe parcursul procesului penal, precum si relatiile conflictuale pe care le are cu inculpatul.Probele administrate in cauza, inclusiv in fata instantei, contin informatii indoielnice, tocmai cu privire la vinovatia inculpatului in legatura cu fapta pentru care a fost trimis in judecata, astfel ca instanta nu-si poate forma o convingere care sa se constituie intr-o certitudine si, de aceea, trebuie sa concluzioneze in sensul nevinovatiei inculpatului", a mai aratat Judecatoria Chisineu Cris.