De ce refuza Romania extradarea unui bosniac acuzat de crime de razboi: "Nu exista suficiente garantii ca nu va fi pedepsit cu moartea"

Faptele pentru care s-a cerut extradarea bosniacului

Arestat in mai 2019 pentru a fi extradat in Bosnia si Hertegovina, unde este acuzat de crime de razboi comise in 1992, Zoran Stojicic, a fost eliberat doua luni mai tarziu, Curtea de Apel Constanta cerandu-le autoritatilor bosniace mai multe documente in vederea extradarii.Procesul de extradare s-a intins pe mai multe luni, iar la inceputul lunii iulie, Curtea de Apel Constanta a respins cererea de extradare, aratand ca autoritatile bosniace nu au convins ca, odata extradat, Zoran Stojicic nu va fi pedepsit cu moartea. Procurorii au contestat decizia, iar ultimul cuvant il vor avea judecatorii de la inalta Curte. Procesul are termen pe 22 septembrie, potrivit portalului instantei. , se arata in sentinta Curtii de Apel Constanta prin care cererea de extradare a fost respinsa.Republica Srpska este una dintre cele doua entitati care compun statul modern Bosnia si Hertegovina. Cealalta entitate este Federatia Bosniei si Hertegovinei.In decizia de respingere a cererii de extradare, judecatorii au aratat ca un alt motiv pentru care resping cererea de extradare este situatia din Romania a bosniacului., au mai aratat judecatorii Curtii de Apel Constanta in sentinta care nu este definitiva, fiind deja contestata.Acuzatiile de crime de razboi care i se aduc lui Zoran Stojicic dateaza din 1992, din timpul razboiului din Bosnia. Astfel, Stojicic este acuzat ca in seara zilei de 5 mai 1992, impreuna cu alti opt soldati, a inchis intr-o sala de sport mai multe persoane de nationalitate croata, apoi l-a luat pe un anume Bansio Marko si l-a tinut inchis mai multe ore, lovindu-l cu mainile si picioarele pentru a-l determina sa spuna unde sunt ustasii, trupele unei miscari croate de extrema dreapta.In acuzarea bosniacului aflat acum in Romania au depus marturie atat victima, cat si un martor. Bansio Marko a declarat ca a fost dus de Stojicic si alti doi militari intr-o sala de clasa unde a fost lovit pentru a oferi informatii despre ustasi. Victima a spus ca isi aminteste ca de trei ori a cazut de pe scaun, iar ei l-au ridicat si au continuat sa-l loveasca cu picioarele in piept si in spate si cu patul pustii peste umeri.Victima a mai declarat ca atunci cand a cazut a treia oara de pe scaun, l-au stropit cu apa, si au crezut ca si-a pierdut constinta. Toata acea interogare, a spus Bansio Marko, a durat mult timp, dupa care l-au adus inapoi in sala de sport, "mai exact l-au aruncat deoarece din cauza batailor nu a putut sa mearga pe picioare".Barbatul a mai spus ca a fost eliberat din sala de sport doua saptamani mai tarziu si avertizat sa nu se indeparteze de acasa pentru ca va fi controlat zilnic.In declaratia data de catre victima, in incaperile acestei procuraturi, acesta a ramas in concordanta cu declartatia sa anterioara.