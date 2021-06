Deputatul Mihai Ioan Lasca, condamnat pentru lovirea partenerului fostei iubite. In ce scandaluri a mai fost implicat politicianul care a demisionat din AUR

Victima este partenerul fosei sale iubite, pe care parlamentarul s-a agresat in vara anului 2019, dupa ce l-a blocat in trafic "Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul Lasca Mihai Ionut impotriva Sentintei penale pronuntata de Judecatoria Oradea. Mentine in totalitate dispozitiile sentintei apelate. Obliga inculpatul apelant la plata sumei de 800 lei reprezentand cheltuieli judiciare in apel. Definitiva", este solutia pronuntata de Curtea de Apel Oradea.In acest dosar, Judecatoria Oradea a decis, in noiembrie anul trecut, ca Lasca sa primeasca o sentinta de doi ani de inchisoare cu suspendare, cu un termen de patru ani, dar si sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Primariei Oradea sau Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor, pe o perioada de 120 de zile. Barbatul agresat de catre demnitar nu s-a constituit parte civila in proces Conform presei locale, Mihai Lasca s-a agresat fizic, in vara lui 2019, pe iubitul fostei sale partenere de viata pe care l-a blocat in trafic, in apropierea aeroportului din Oradea, intregul incident fiind filmat de un alt sofer.Numele lui Mihai Ioan Lasca apare intr-un alt dosar aflat pe rolul Tribunalului Oradea si instrumentat de DIICOT Oradea, speta care are ca obiect constituirea unui grup infractional organizat. Conform datelor facute publice de procurorii DIICOT in anul 2016, atunci cand au dispus trimiterea in judecata, actualul parlamentar a fost deferit justitiei alaturi de alti 13 inculpati."Prin actul de sesizare s-a retinut ca incepand cu anul 2012, membrii grupului infractional au desfasurat atat in Romania cat si in state ale Uniunii Europene, respectiv Cehia, Olanda si Germania, activitati de skimming (montarea aparaturii artizanale de copiere a datelor de identitate a card-urilor folosite la ATM-uri de clientii diferitelor banci din tarile mai sus mentionate) precum si activitati de retrageri de numerar sau achizitionari de bunuri de la societati comerciale prin folosirea de card-uri contrafacute", au notat procurorii anti- crima organziata.Lasca, intrat in Parlament pe listele AUR, in prezent fiind deputat neafiliat, are 41 de ani si este la primul mandat de parlamentar.El a avut pana acum doua interpelari si mai multe declaratii politice, unele impotriva reselei 5G si a vaccinarii anti-COVID.